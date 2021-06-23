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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a yeni alışveriş özellikleri eklenecek

Mark Zuckerberg, e-ticaret sektörüyle ilgili hazırladıkları yeni özellikleri açıkladı ve uygulamalara gelen yenilikler hakkında detay paylaştı.

Teknoloji / 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:14
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a yeni alışveriş özellikleri eklenecek

Son dönemlerde sosyal medya uygulamasından çok bir e-ticaret platformuna dönüşmeye başlayan Facebook, şirketin diğer uygulamaları olan WhatsApp ve Instagram'a da alışveriş özellikleri eklemişti.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre; Facebook, Instagram ve WhatsApp'a yeni alışveriş özellikleri geliyor.

WhatsApp ile Facebook Marketplace'e mağaza, Instagram'a ise görsel arama seçeneği eklenecek. Aynı zamanda artırılmış gerçeklik reklamları sayesinde alışveriş deneyimi farklı bir boyuta taşınacak.

DAHA GELİŞMİŞ WHATSAPP MAĞAZASI
WhatsApp'a gelecek mağazaların kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunacağı belirtildi.

Örneğin platformdaki bir mağazaya ulaşan kullanıcı, mağazanın tüm ürünlerini sanki bir e-ticaret platformunun mobil uygulamasını kullanıyormuş gibi inceleyebilecek ve mağaza sahibiyle doğrudan iletişim kurabilecek.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK REKLAMLARI
Mark Zuckerberg, kullanıcıların karşısına artık artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip reklamların çıkacağını söyledi.

Facebook'ta yer alacak bu reklamlar, bir kullanıcının bir ürünü satın almadan önce denemesine imkan tanıyacak.

Bir süredir test aşamasında olan özelliğin artık kullanıma hazır olduğundan bahseden Zuckerberg, böylelikle insanların daha kolay alışveriş yapabileceklerini söylüyor.

INSTAGRAM'DA GÖRSEL ARAMA
Son alışveriş özelliği ise Instagram uygulamasına eklenecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Google'ın görsel arama özelliğinin bir benzerini Instagram'da kullanabilecek.

Telefonunun kamerası ile bir görseli taratacak olan kullanıcı, bu sayede tarattığı ürünlere benzeyen tüm ürünlere kolaylıkla ulaşmış olacak.

WhatsApp için mağazalar ve Instagram ürün arama özelliği çok yakında kullanıma sunulacak. Öte yandan artırılmış gerçeklik reklamları şu anda ABD kullanıcılarına açıldı.

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