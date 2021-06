CHP'nin finanse ettiği medya, 40 milyon lirayı buharlaştırdı

CHP medyasında ortalık karıştı.



Yıllardır sıkı bir dostluk içerisinde olan Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil birbirine düştü.



Kavganın sebebi ise; Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'nin kuruluşunu Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini söylemesi oldu.



'KARŞIMA ÇIKMA FENA YAPARIM'



Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in bu açıklamasına canlı yayında cevap verdi ve 'Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum.Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım.' diye tehditler savurdu.



CHP medyasında yaşanan yolsuzluklarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya savrulmaya başladı.



CHP'DEN TOPLANAN 40 MİLYON LİRA BUHAR OLUP GİTTİ



Son açıklama Can Ataklı'dan geldi.



Ataklı, 'Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin 'tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler..' dedi.



Can Ataklı'nın bu açıklaması, CHP'li belediyelerin milletten topladığı vergileri kendi medyalarını oluşturmak için harcadığını da ortaya çıkardı.



Artı 1 TV kadrosunda Uğur Dündar'ın yanı sıra; Can Dündar, Mirgün Cabas, Pelin Batu, Barbaros Şansal, Özgür Mumcu gibi isimler de yer alıyordu.