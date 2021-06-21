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Sakarya'da yürekler ağza geldi! Büyük bir gürültüyle çöktü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrollü yıkım yapılan bina, güvenlik önlemi alındığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, çevredekilerin sağa sola kaçışması ve yaşanan panik yer aldı. Uyarılara rağmen yıkımı yakından izlemek isteyen vatandaşların görüntüsü yürekleri ağza getirdi.

Yaşam / 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:53
Sakarya'da yürekler ağza geldi! Büyük bir gürültüyle çöktü

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve ağır hasarlı olan eski denetimli serbestlik binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak çalışmalara başlayan ekiplerce bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen binanın yıkıldığı anların yakından izlemek istedi. Büyük bir gürültüyle yıkılan bina, meraklı vatandaşların korkarak bölgeden kaçışmasına sebep oldu. Etrafın bir anda toz duman olduğu kontrollü yıkımda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri ve vatandaşları binanın çevresinden uzaklaştırması olası bir facianın önüne geçti.

Adnan Menderes

 
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