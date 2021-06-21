Meteoroloji uyardı o illerde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.



İÇ BATI KESİMLERE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR



21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Bilecik çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK



22.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu Bölgesi (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde YEREL kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



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