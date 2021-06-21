İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'ndaki kaçak çiftliği yıkım öncesi tahliye ediliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye çalışması yapıyor.



Türkkan'a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi.



662 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.



MAHKEME KARARIYLA YIKIM YAPILAMIYORDU

Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verildi.



Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi.



Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı.



Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde açılan davada alınan kararla yıkım kararının durdurulmasına karar verildi.



ÇİFTLİK TAHLİYE EDİLİYOR

Mahkeme sürecinin ardından kaçak çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre son buldu.



Sabah saatlerinde çiftliğin tahliye edilmesi için Dilovası Belediyesi, yetkili elektrik dağıtım firması ekipleri iş makineleri ile bölgeye sevk edildi.



Jandarma ekipleri ise çiftlik önünde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Türkkan'ın avukatlarının bulunduğu çiftlikte incelemelerini sürdürüyor.



Yapılan incelemelerin ardından kaçak yapılarda bulunan hayvanlar tahliye edilecek.



