USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'ndaki kaçak çiftliği yıkım öncesi tahliye ediliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'daki çiftliğinin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu ve kaçak olduğu tespit edildi. Arazideki 15 kaçak yapının yıkımı ise kesinleşti. Buraların yıkım öncesi tahliyesi havadan görüntülendi. Tahliye için bölgeye gelen belediye, elektrik dağıtım firması ekipleri jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri ile çiftlikte incelemelerde bulunuyor.

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:20
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'ndaki kaçak çiftliği yıkım öncesi tahliye ediliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye çalışması yapıyor.

Türkkan'a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi.

662 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

MAHKEME KARARIYLA YIKIM YAPILAMIYORDU
Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verildi.

Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi.

Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı.

Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde açılan davada alınan kararla yıkım kararının durdurulmasına karar verildi.

ÇİFTLİK TAHLİYE EDİLİYOR
Mahkeme sürecinin ardından kaçak çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre son buldu.

Sabah saatlerinde çiftliğin tahliye edilmesi için Dilovası Belediyesi, yetkili elektrik dağıtım firması ekipleri iş makineleri ile bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri ise çiftlik önünde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Türkkan'ın avukatlarının bulunduğu çiftlikte incelemelerini sürdürüyor.

Yapılan incelemelerin ardından kaçak yapılarda bulunan hayvanlar tahliye edilecek.

Lütfü Türkkan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement