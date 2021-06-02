Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eren-11 Operasyonu'nda Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi.



Alınan bilgiye göre, Erdoğan, çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak ve güvenlik korucusu Yücel Aki'nin ailelerine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.



BİTLİS'TE ŞEHİT OLDULAR



Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki şehit olmuştu.