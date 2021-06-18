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RTÜK'ten 'CHP'li ABB Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptı' iddiasına inceleme

Mansur Yavaş'ın başkanlığını yürüttüğü CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptığı ortaya çıktı. Milletin vergilerinden çıkan yemek parası, reklam gideri olarak gösterildi. Son dakika haberine göre RTÜK, iddiaya ilişkin Halk TV hakkında inceleme başlatacak.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 13:12
RTÜK'ten 'CHP'li ABB Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptı' iddiasına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptığına ilişkin haberlerin ardından harekete geçtiği ve Halk TV hakkında inceleme başlatacağı öğrenildi.

'HALK TV'NİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNİN YEDİĞİ YEMEĞİN BEDELİ'
2019 yılının Aralık ayında kesilen faturaya ilişkin BEL-PA şirketinin o dönem muhasebe müdürü olan ve seçim sonrası yeni yönetim tarafından görevine son verilen BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu olaya ilişkin konuşmuştu.

Sabah'ın haberine göre İlhan Göksu, 'Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım' ifadelerini kullanmıştı.

BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu'nun açıklamaları şu şekilde idi:

İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk TV'den BEL-PA'ya 30 bin liralık fatura gönderilmişti. Fatura üzerinde sadece 'cinsi' bölümüne 'hizmet bedeli' ibaresi yazılı idi. Halk TV'nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında 'yemek faturası' olduğu, 'üst düzey yetkililerin yediği yemeğin bedeli' olduğu bilgisini aldım. Tabii ki Halk TV'nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken 'Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi' rahatlığı içindeydi. BEL-PA yönetimi ise Halk TV'nin kestiği 30 bin liralık faturadaki 'hizmet bedeli' ibaresini bana 'reklam bedeli' olarak açıkladı ve ödeme yapmamı istedi. Oysaki şirketin böyle bir reklam gideri yoktu. Ödeme yapmak zorunda kaldık.

Halk TV muhasebesinin bahsettiği üst düzey yetkililerin kim olduğunu bilmediğini söylediler. Bizler varken rahat hareket edemiyorlar, rahat saçıp savuramıyorlardı. 21 sene şirketin muhasebesine baktım. Bizim dönemimizde BEL-PA'ya kesilen hiçbir faturanın üzerinde 'hizmet bedeli' diye baştan savma, yuvarlama ibareler kullanılamadı. Kesilen faturalarda tüm işler ayrıntılarıyla kalem kalem yazılırdı. Faturayı gören bir kimsenin aklında bir şüphe oluşmazdı. Şimdi istediğin yere istediğin kadar para ver, faturaya da 'hizmet bedeli' yaz, oldu bitti. Hizmet bedeli! Neyin hizmet bedeli? Nasıl bir hizmet? Bu hizmeti verirken ne kadar harcama yaptın da benden bu kadar para istiyorsun? Halk TV'nin yemek faturası örneğinde olduğu gibi, eski çalışanlara rağmen bu kadar rahat hareket edenlerin, şimdi sadece kendi partililerinden oluşan bir ekiple daha ne Halk TV faturaları ödeyeceğini kestirmek hiç de zor değil. Ama BEL-PA da kimsenin şahsi cüzdanı değil.

GÖKSU, SON 10 YIL ŞİRKETİN MUHASEBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTI
İlhan Göksu; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'de 21 yıl çalıştı. Göksu, son 10 yıl şirketin muhasebe müdürü olarak görev yaptı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 8 ay görevine devam etti. Yavaş, yerel seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin çıkarılmayacağını söyledi ancak göreve geldikten sonra yüzlerce işçi çıkardı. İşten çıkartılan kişiler arasında Göksu da yer aldı.

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