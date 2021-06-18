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MHP'nin seçim için 3 şartı AK Parti'nin masasında!

MHP, hazırladığı raporu AK Parti’ye sundu. “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itiraz" gibi maddeler yer alan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduktan sonra iki parti ortak çalışma yapacak.

Siyaset / 18 Haziran 2021 Cuma 09:23
MHP'nin seçim için 3 şartı AK Parti'nin masasında!

MHP Genel Merkezi, AK Parti'nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. Yapılan değerlendirme, AK Parti'ye gönderildi. AK Parti kurmayları, MHP'nin öneri ve itirazlarını art arda yaptıkları toplantıda değerlendirdiler. Buradan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra MHP ile ortak çalışma başlatılacak.

Türkiye barajı yüzde 5 olmalı

Edinilen bilgiye göre, MHP, ittifak ortağının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 olarak uygulanmasını istedi, ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde de bulundu. Buna göre barajı aşamayan partilerin oyları ittifaka katılamayacak.

Liderler belirleyici olacak

AK Parti'nin önerisinde ittifak içi baraj bulunmuyor. Partinin önerisi, mevcuttan farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamının ittifak oyu olarak yazılmasını kapsıyor. Bu konuda liderler belirleyici olacak.

Seçime girecek partiler

MHP ayrıca, siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdi. Partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanmış olmaları ve seçimlerden altı ay önce tamamlanması şartı bulunacak.

Daraltılmış bölge itirazı

MHP, AK Parti'ye gönderdiği çalışmada, seçim bölgelerinin sayılarının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına da itiraz etti. Yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa'nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz' hükmüne takılmaması planlanıyor.

Ak Parti

 
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