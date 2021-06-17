Mini infaz paketi Meclis'te kabul edildi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.



BAŞSAVCININ YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Teklif ile Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususlarında görev ve yetkili olacak..



YABANCI HÜKÜMLÜLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde, sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığınca değerlendirilecek.



Böylece, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.



NAKİLDE DURUMU YETERSİZ OLANLARDAN PARA TALEP EDİLMEYECEK



Bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak.



HÜKÜMLÜLER E-POSTA GÖNDERİP ALABİLECEK

Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek. Bu iletilerin alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.



ÖRGÜTLÜ SUÇ HÜKÜMLÜLERİNİN İLETİŞİMLERİ

Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olma suçları ile örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlardan mahkum veya tehlikeli halde ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telegraf kaydedilebilecek veya saklanabilecek. Bu tür hükümlülerin yapacağı görüşmeler kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek veya kaydedilebilecek.



KADIN MAHKUMLARA "ÇOCUK KRİTERİ" METİNDEN ÇIKARILDI

Öte yandan kamuoyunda tartışma yaratan kanunun 6'ncı maddesinde yer alan düzenleme, teklif metninden çıkarıldı. Çıkarılan madde şöyle:



"İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilecek. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemeyecek. Çocuğun ölmesi veya babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme süresi içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz edilecek."



AK Parti'nin değişiklik önergesinin maddenin tekliften çıkarılma gerekçesinde; 'yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden' ifadelerine yer verildi.