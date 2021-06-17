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Dışişlerinden Yunanistan'a 'Ahmet Mete' tepkisi!

Yunanistan mahkemesi, "kamu düzenini bozmakla" suçladığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yi 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mete'ye verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz. Yunanistan, müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adı geçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir." denildi.

Genel / 17 Haziran 2021 Perşembe 23:29
Dışişlerinden Yunanistan'a 'Ahmet Mete' tepkisi!

elanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, 2016’da Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa Çavuşoğlu’nu Kuzey Kıbrıs'ın kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a benzettiği için "halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Ahmet Mete’yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkum etti.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hapis cezası kınandı.

Kararın, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği Müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürü olduğu vurgulanırken, "Geçmişte Müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, Müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adı geçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir." denildi.

BASKICI UYGULAMALARA SON VERİN! 

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan’ı Batı Trakya Türk Azınlığı ve seçtiği Müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Yunanistan

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