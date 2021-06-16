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Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Türkiye Galler Maç Sonucu

EURO 2020 Türkiye-Galler maçına saatler kala nefesler tutuldu! Seyirci EURO 2020 ne zaman? Saat kaçta? Nerede sorularını sormaya başladı. İşte taraftarın heyecanla beklediği Türkiye-Galler maçı ne zaman? Saat kaçta? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda? ...

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 16:13
Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Türkiye Galler Maç Sonucu

Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman?


Heyecanın dorukta olduğu maça saatler kala Türkiye Galler maçı ne zaman sorusu gündeme geldi. Seyircinin merakla beklediği Türkiye Galler maçı bu akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek.

Türkiye-Galler Maçı Saat Kaçta?


Türkiye-Galler maçının yaklaşmasıyla birlikte milli takım ruhu canlandı! Türkiye-Galler maçı yaklaşırken Türkiye-Galler maçı saat kaçta? Sorusunu soranların sayısı artıyor. Türkiye-Galler maçı bu akşam saat 19.00'da gerçekleşecek.

Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Türkiye Galler Maç Sonucu

Türkiye-Galler Maçı Hangi Kanalda?


Seyircinin heyecanla beklediği Türkiye-Galler maçı hangi kanalda? Sorusunun cevabı verildi! Türkiye-Galler maçı TRT1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Türkiye-Galler Maçı A Milli Takım Kadrosu Nasıl?


Türkiye-Galler maçına saatler kala A milli takım kadrosu nasıl? Sorusu soruldu. Seyircinin merakla beklediği Türkiye-Galler maçının kadrosu henüz açıklanmadı. İşte A Milli Takım muhtemel kadrosu!

KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş

ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman

Türkiye-Galler Maçı A Milli Takım Kadrosu Nasıl?

Türkiye Galler Maçı Nerede?


Türkiye Galler maçı paylaşımlarının yapılmasıyla Türkiye Galler maçı nerede sorusu gündem oldu. Taraftarın merakla sorduğu Türkiye-Galler maçı nerede? Sorusuna Avrupa Şampiyonasından cevap geldi. Türkiye-Galler maçı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Ne Zaman Başladı?


Geçtiğimiz yıl pandemi şartları gereğince gerçekleştirilemeyen Avrupa Şampiyonası bu yıla ertelendi. Bir yıllık ertelemenin ardından seyirciden Avrupa Şampiyonası ne zaman? Sorusunun gelmesi üzerine  2020 yılında ertelenen Avrupa Şampiyonası bu yıl 11 Haziran 2021 tarihinde başladı.

Türkiye Galler Maçı Nerede?

EURO 2020 Ne Zaman Bitecek?


11 Haziran 2021 tarihinde başlayan Avrupa Şampiyonasının ardından taraftar Euro 2020 ne zaman bitecek sorusunu araştırmaya başladı. EURO 2020 11 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

EURO 2020'ye Hangi Ülkeler Katıldı?


EURO 2020'nin başlamasının ardından EURO 2020'ye hangi ülkeler katıldı merakı başladı. İşte taraftarın merakla beklediği Avrupa Şampiyonasına katılan ülkeler;

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Avusturya, Ukrayna Kuzey Makedonya

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya

E Grubu: İspanya,Slovakya

F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan

16 Haziran 2021 Çarşamba EURO 2020 Maçları Nedir?

16 Haziran 2021 Çarşamba EURO 2020 Maçları Nedir?


İşte 16 Haziran 2021 EURO 2020 maçları ve saatleri!

•16.00: Finlandiya - Rusya (B Grubu) - > TRT1

•19:00: TÜRKİYE - Galler (A Grubu) - > TRT1

•22:00: İtalya - İsviçre (A Grubu) - > TRT1

Türkiye-Galler maç sonucu ve hepsi ve daha fazlası bu akşam gerçekleşecek olan Türkiye-Galler maçının ardından belli olacak! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek olan Türkiye Galler maçı bu akşam saat 19.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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