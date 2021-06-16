Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Türkiye Galler Maç Sonucu

EURO 2020 Türkiye-Galler maçına saatler kala nefesler tutuldu! Seyirci EURO 2020 ne zaman? Saat kaçta? Nerede sorularını sormaya başladı. İşte taraftarın heyecanla beklediği Türkiye-Galler maçı ne zaman? Saat kaçta? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda? ...