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Küçükçekmece'de yaşayan Japon vatandaşın, kedi yediği ortaya çıktı

Yavru kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M. adlı kişinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, para cezası kesildi.

Yaşam / 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:15
Küçükçekmece'de yaşayan Japon vatandaşın, kedi yediği ortaya çıktı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine gelen Japon uyruklu D. M.'nin, yaklaşık 3 yıldır Gültepe Mahallesi'nde yaşadığı belirlendi.

Mahallede bazı kedilerin kaybolması üzerine, çevredekiler harekete geçti.



MAHALLELİDEN LİNÇ GİRİŞİMİ

Bir sokak sakini, geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında D.M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi.

Sokak sakinleri, evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi polis merkezine götürdü.

KEDİLERİ YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti.

10 bin 375 lira para cezası verilen Japonya vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere göç merkezine gönderildi.

'YAVRU KEDİYİ ÖLDÜRECEĞİNE İNANMADIM'

D.M.'nin evde yediği yavru kedilere 2 ay boyunca bakan esnaf Yasin Öztürk, şu ifadeleri kullandı;



'Burada 2 ay önce kedim yavruladı. Mahalleli ile birlikte onlara baktım, besledim, büyüttüm. Yuva yapıp orada besledik. Bir sabah uyandığımızda yavru kediler yoktu, bulamadık.

Sabah saat 5-6 gibi yan binada oturan Japon uyruklu bir kişinin, kedileri kovaya koyup evine çıkardığını duyduk. İlk anda şüphelenmedim.

Bir insanın yavru kediyi alıp öldürebileceğine inanmadım.

'HEMEN SINIR DIŞI EDİLSİN'

Ben 2 ay kedilere baktım, bir kere bile mama, su getirmedi.

Polise haber verdik, bir bankada yakaladılar. Polis merkezine götürüyorlar, kedileri onun öldürdüğünü öğreniyorlar.

Para cezası yazılmış. Şu an kendisi nerede bilmiyorum. Mahalleli bu durumdan çok rahatsız, burada istemiyoruz.

Bizim ülkemize, milletimize, dinimize, insanlığımıza çok ters bir durum. Bir an önce sınır dışı edilmesini istiyoruz.'

Yasin ÖztürkJaponya

 
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