CHP'li Tunç Soyer İzmirlinin aklı ile dalga geçiyor

Aradan 2.5 yıl geçmiş olmasına rağmen trafiği rahatlatmak adına seçim öncesi verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmeyen Soyer'in açıklamaları kentte büyük şaşkınlık yarattı. Soyer'in açıklamalarına tepki gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal Soyer'in kent içi trafik sorununu çözümüne ilişkin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.



Hızal; "Sayın Soyer nasıl körfezin temizliği konusunda hiçbir şey yapmadan körfezin kendi kendine temizleneceğini iddia ettiyse, şimdi de trafik konusunda şehre hiçbir yatırım yapmadan, bu sorunu ortadan kaldıracağını dile getiriyor. Bu aslında İzmirlilerin akılları ile dalga geçmekten başka bir şey değildir" dedi.



SEÇİM VAADLERİNİ ÇABUK UNUTTU



31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer kampanya sürecinde kent içi trafik sorununun çözmek için 111 kavşakta düzenleme yapılacağını başta Alsancak Garı, Basmane Meydanı ve Karşıyaka İskele gibi sorunlu bölgelerde araç trafiğini battı çıktılarla yeraltına alacaklarını açıklamıştı. Fakat aradan geçen 2.5 yılı aşkın sürede hiçbir çalışma yapılmayınca kent içi trafik her geçen gün daha da kötüye gitti. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CittaSlow İzmir tanıtımında İzmir'deki trafik sorunu ile ilgili 'Trafikteki araba sayısını azaltmak. Bunun başka çözümü yok, New York'ta da çözüm bu Bogota'da da Paris'te de. İnsanların araba kullanmayı tercih etmemesini sağlamak zorundayız' ifadelerini kullandı. Soyer'in trafik sorununun çözümüne ilişkin projeleri hayata geçirmek yerine çözüm için araç trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması gerektiğini açıklaması tepkilere neden oldu. Soyer'in açıklamaları eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'e sert sözlerle yüklendi.







İZMİRLİNİN AKLI İLE DALGA GEÇMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL



Başkan Soyer'in trafik ile ilgili sözlerini 'körfez' açıklamalarına benzeten Başkanvekili Hızal, "Trafik günümüz dünyasında bütün metropollerin en önemli problemlerinden bir tanesi. Ancak İzmir'in diğer metropollerden ayıran bir özelliği. İzmir'in yöneticileri diğer metropol şehirlerdeki yöneticilerden farklı olarak trafiğe çözüm üretmiyor, trafiğe çözüm üretiyor gibi davranıyorlar… Sayın Soyer nasıl körfezin temizliği konusunda hiçbir şey yapmadan körfezin kendi kendine temizleneceğini iddia ettiyse, şimdi de trafik konusunda da şehre hiçbir yatırım yapmadan, bu sorunu ortadan kaldıracağını dile getiriyor. Bu aslında İzmirlilerin akılları ile dalga geçmekten başka bir şey değildir" dedi.







SANIRIM BATTI ÇIKTILAR RAFA KALDIRILDI



"Sayın Soyer bundan 2 yıl önce adayken, trafik sorunun görüp bir takım vaatlerde bulundu ve bu vaatlerde oy aldı. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu sorunu çözmek için hiçbir adım atmıyor. Adım atmakla birlikte bu adımların gereksiz olduğunu söylüyor. 3 adet battı çıktılar ile ilgili henüz hiçbir adım atılmadı. Bu açıklamadan sonra da görülüyor ki, Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan 3 adet battı çıktı rafa kaldırıldı ve yapılmayacak" ifadelerini kullandı.



BU BİR İTİRAFTIR



İzmir'in sorununu yerel yöneticilerin çözmesi gerektiğini belirten Hızal, Soyer'in açıklamalarının itiraf olduğunu belirtti. Hızal, "Bu sorunlar en başta şehri yöneten Tunç Soyer'in ve yerel yöneticilerin vizyonsuzluklarından kaynaklanıyor. Elbette ki araç yoğunluğunun fazla olması, nüfusun artması trafiğe bir sebeptir, ancak bunları ön görebilmesi gereken İzmirlilerin yöneticileridir. Yerel yöneticiler ise maalesef hiçbir sorunu öngöremediği gibi bunu da ön göremediler. Yıllık 10 milyar bütçesi olan İzmir'de, ulaşım altyapısının sağlıklaştırılması için yerel yöneticiler hiçbir yatırım yapmadı. Anlaşılıyor ki Tunç Soyer, trafik probleminin artık çözmeyeceğine/çözemeyeceği konusunda itirafta bulunuyor" diye konuştu.











SORUMLULUĞU İZMİRLİLERİN ÜZERİNE ATMIŞTIR



Soyer'in çözümlerin kendi kendine gelmesi için beklediğine vurgu yapan Hızal, "Kendi sorumluluklarının, kendi görevlilerinin kendisine yüklediği sorumlulukların farkında değil. Aynı açıklamayı körfezin temizliği açısında da söylemiş ve 'körfezi kirletmeyerek temizleyeceğiz' diyerek yine sorumluluğu vatandaşların üzerine İzmirlilerin üzerine atmıştı. Sayın Soyer yaptığı açıklamada ayrıca Çernobil örneğini vermiş ve 'uzun yıllar Çernobil'de kimse yaşamadığı için doğa kendi kendini yeniliyor' demişti. Görülüyor ki Tunç Beyin çözümü kendisinde değil, çözümü sanırım 'İzmir'i boşaltacağız ve kentte kimse yaşamayacak, bu şekilde trafik ve çevre sorunları, altyapı sorunları ortadan kalkacak' diye düşündüğünü tahmin ediyoruz." dedi.



Tunç Soyer'in açıklamalarına tepkiler şöyle:



AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Cuma Kadir Karakayalı: "CittaSlow(!) İzmir'in Ankara caddesinde şuan tüm kornalar sana çalıyor , seçim manifestonda ilk 100 gün içerisinde 111 ayrı noktada trafiği rahatlatacak çözümler getireceğini söyledin trafiği batırıp bahane üretmekten başka yaptığın hiçbir şey yok!"



AK Parti Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Sarıkaya: "İşte vizyon, işte inovasyon budur. Tebrikler Tunç Soyer"



AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Örgün: "Belediyecilikte çığır açılıyor Belediyeden kısmak yerine halktan kısılıyor. Umarım araç sayısını azaltmaya fahiş fiyatlara ihale edilip kiralanan araçlardan başlanır."



Turgut Kınık: "Liderleri, işsizlik sorununu 'her muhtara bir yardımcı atamak' diyerek çözüyorsa(!) belediye başkanlarının bu çözümü normal.. Bunlar eskiden 'öğrenciler olmasa milli eğitim bakanlığını yapmak çok kolay olacaktı' diyenlerin mirasçıları bunlar..