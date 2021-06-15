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Böyle görgüsüzlük görülmedi! Helikopter plaja indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir helikopter, otelin yat kulübüne müşteri getirmek için halk plajına iniş yaptı. Sosyal medyada yayılan görüntüler vatandaşların büyük tepkisini topladı.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 12:35
Böyle görgüsüzlük görülmedi! Helikopter plaja indi

Marmaris Kumlubük Koyu'na önceki gün sahildekilerin şaşkın bakışları arasında bir helikopterin inmesi, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere tepki yağarken “Marmaris'te plaja, insanların hayatını da tehlikeye atarak akşam yemeği için inen helikopter” yorumları yapıldı. Helikopterin otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği ve bu kişilerin yemek yedikten sonra bir tekneye geçtiği belirtildi.

Helikopteri Türkiye'nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu olan eşi Nilüfer Akçay ile birlikte kullandıklarını belirten Akçay, şunları söyledi:

'Koordinatı bildirdik'
“Biz havacılık aşığı bir aileyiz. Ben ve kardeşim Tamer Akçay, Türkiye'nin 6 sivil helikopter pilotlarından ikisiyiz. Eşim Nilüfer Akçay, Türkiye'nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu. Kızım da 17 yaşında, Türkiye'nin en genç bayan ultra light uçak pilotu eğitimini alıyor, 18 yaşında lisansını alacak. Önceki gün de Marmaris Kumlubük mevkiine, Devlet Hava Meydanları'na bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Sivil havacılık mevzuatı gereği pilot sorumluluğunda emniyeti sağladığınız her yere iniş yapabilirsiniz. Biz uçuş planını ZZZZ diye dolduruyoruz, yani bilinmez yere iniş olarak, dolayısıyla da bir miktar sağına ya da soluna iniş yapmamızda sakınca olmadığı halde biz tam bildirdiğimiz koordinatlara, plaja iniş yaptık.

'Kahvaltı yapmaya gittik'

Amerika'da, dünyanın birçok yerinde helikopterler hayvan gütmek, evden işe, çiftliğe, yazlığa gitmek için yaygın olarak kullanılır. Türkiye'de sadece holding patronlarının alabileceği sanılır ama fiyatı 300 ila 600 bin dolar bedelle, araba fiyatına satın alınabilir. Yakıtı da güçlü bir arabanın tükettiği benzinden çok daha az maliyetli. Örneğin Menderes Havaalanı'na helikopter park etmenin günlük fiyatı 15 TL'dir. Ultra light uçakların fiyatı da 50 bin ila 100 bin dolar arasındadır. Biz amatör havacılığı sevdirmek amacıyla kurduğumuz İzmirli iki dernek olarak bu tür geziler organize ediyoruz. Ama o gün oraya Pilot Tuna Kaptan'ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik.




'Her emniyeti aldık'

Bir gün öncesinden de pilot arkadaşımız tüm güvenlik önlemlerini aldı. İnilecek alan helikopterin önü ve arkasında 20 metre mesafede mânia olmayacak, insan olmayacak. Sabahtan Turunç Jandarması'na haber verdik. Yerdeki pilot yardımıyla da iniş yaptık. Otelde de yangın söndürme tüpü hazır bulunduruldu.”

Ağır yaptırımlar geliyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, helikopterin iniş noktasının plaj bölgesine 9.5 kilometre mesafede bulunduğunu anımsatarak şu açıklamayı yaptı: “Uçuş planında belirtilen koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilecektir. Sözkonusu açıklamalar ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirmeler yapılacak ve bu değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir. (SHY-İPC Yönetmeliği kapsamında para cezası, SHY-1 Yönetmeliği kapsamında pilot lisansı üzerinde işlem, vb.) Burada suç sahile inmesi değildir. Amatör helikopterler, şartlarını yerine getirmek koşuluyla her yere inebilirler. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin uygun görmesi ve inilecek alanda yangın tüpüyle birinin beklemesi gerekir. Ve mutlaka çevre güvenliği sağlanmalıdır. Burada bizim açımızdan suç, uçuş planına riayet edilmemesidir.”

 
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