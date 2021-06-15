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Bakanlıktan yerli aşıda yan etki açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü, dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 13:23
Bakanlıktan yerli aşıda yan etki açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla yetki ve imkân sahibi tüm aktörlerin insanlığa fayda sunmak üzere aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başlattığı anımsatıldı. Türkiye'nin de bu mücadelenin aktörlerinden biri olarak, Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında sürdürdüğü 10 farklı ilaç ve 7 farklı aşı geliştirme projesiyle bu sürece katkı sağladığı hatırlatıldı.

'Adenovirüsler aşı çalışmalarında kullanılıyor'

Covid-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli aşı çalışmalarından birisinin de Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nde Prof. Dr. Hakan Akbulut öncülüğünde yürütülen adenoviral vektör aşısı olduğu kaydedilerek, 'Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütülen ve klinik aşamaya geçmekte olan tek adenovirüs tabanlı vektör aşısı olma özelliğini taşımaktadır. 50'nin üzerinde çeşidi bulunan adenovirüsler, farklı ülkeler tarafından yürütülen aşı çalışmalarında kullanılmaktadır. Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü, dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir' denildi.

'Tüm insanlığı hedef almaktadır'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 13 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü ziyareti sırasında yerli adenovirüs temelli aşı geliştirme çalışmasının diğer ülkelerde yürütülen benzer çalışmalardan pozitif yönde ayrışmasına dikkat çekerek, 'Hocamızın, daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek, dünyada kullanılan diğer adenovirüslere göre daha avantajlı bir virüsü tercih ettiğini biliyoruz' ifadelerini kullandığı hatırlatılarak, 'Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu ifadelerin Sağlık Bakanlığımız tarafından ülkemizde kullanımına onay verilen ve halihazırda uygulanmakta olan aşılarla hiçbir ilgisi yoktur. Açıklamada bahsedilen husus nihai ürün olan aşılar değil, aşıların geliştirilmesinde kullanılan adenovirüslerdir. Bu apaçık gerçeğe rağmen, Sayın Bakanımızın ifadelerini sorumsuzca bağlamından kopararak 'aşıların zararlı olabileceği' şeklinde yorumlayanlar, yalnızca karşı oldukları siyasi düşünceyi ve temsilcilerini değil, salgınla mücadele eden bilim insanlarını, sağlık çalışanlarını ve tüm insanlığı hedef almaktadır' denildi.

'Tüm aktörlerin destek olması elzemdir'

Salgının patlak vermesinden bu yana yapılan tüm bilimsel çalışmaların Covid-19 salgını ile mücadele etmenin yegâne yolunun aşılama olduğunu gösterdiği belirtilerek, 'Sayın Bakanımız, yine Covid-19 Türkiye Platformu tarafından geliştirilen VLP temelli yerli aşının Faz-1 gönüllüsü olarak bu sürece en tabii desteklerini göstermiştir. Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde aşılanma sürecine; siyasetçi, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve önde gelen diğer tüm sorumluluk sahibi aktörlerin destek olması elzemdir' ifadesine yer verildi.

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