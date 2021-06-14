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Yabancı basının algı operasyonunu Anadolu Ajansı çürüttü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde dünya liderleri ile bir araya geldi. Burada, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı, uluslararası basında algı malzemesi yapıldı. ABD Başkanı'nın Erdoğan'ın yanına geldiği ve henüz ayağa kalmadığı sırada başını elinin yanında gibi gösteren fotoğrafını servis eden Reuters ve AFP (Agence France-Presse), "Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor" ifadelerini kullandı. Görüşme anına ait net fotoğrafı paylaşan Anadolu Ajansı ise, uluslararası basının algı çalışmalarını çürüttü.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 19:20
Yabancı basının algı operasyonunu Anadolu Ajansı çürüttü!

umhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir takım temaslarda bulundu.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile TSİ 19.00'da planlanan görüşme öncesinde, toplantı salonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayak üstü yapılan kısa sohbete ait fotoğraf kareleri ise uluslararası basının önde gelen kurumları Reuters ve AFP tarafından algı malzemesi yapıldı.



Görüşmeyi; Biden'ın Erdoğan'ın yanına geldiği ve henüz ayağa kalmadığı ve başını ABD Başkanı'nın elinin hizasında olduğu sırada yakalanan fotoğraflarla servis eden kurumlar, 'Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor' ifadelerini kullandı.



Sosyal medya kısa süre içerisinde tartışmalara neden olan görüntülerin aslını ise Anadolu Ajansı paylaştı.

ODA TV'DE ÇANAK TUTTU! 

Söz konusu Türkiye'nin karalanması olunca Oda TV de Reuters ve AFP'nin bu çalışmasının gerisinde kalmadı. Kapatılmasına rağmen kaçak yayın yapan medya organı da haberi servis ederken aynı kareleri kullandı. 


AlmanyaFransaİngiltereYunanistanBelçika

 
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