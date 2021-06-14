Müsilajda son dakika: Başkan Erdoğan genelgeyi imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu' kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, müsilajın, küresel ısınma, deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor artışına bağlı ortaya çıktığı belirtildi.



Genelgede, deniz kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın, 6 Haziran'da kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kurulduğu ifade edildi.



Koordinasyon Kurulu'nda Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale valileri ve belediye başkanları, TÜBİTAK ve konuyla ilgili üniversitelerin bölümleri ile STK'lar yer alacak. Ayda en az bir defa toplanacak Koordinasyon Kurulu, ayrıca davet üzerine de toplanabilecek.



BİR GÜBRE TESİSİ KAPATILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre müsilajın etkili olduğu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir gübre üretimi tesisinin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.