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İşte Biden'ın 10 tonluk 'Canavar'ı!

NATO Zirvesi dolayısıyla dünyanın gözü Brüksel'e çevrildi. Birçok lider, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslar yapmak üzere Brüksel'e geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de "Canavar" adı verilen ve üstün güvenlik özellikleriyle donatılmış bir otomobil ile seyahat etmesi dikkat çekiyor. Cadillac tarafından üretilen "Cadillac One "model aracın, 10 tondan fazla bir ağırlığa sahip olduğu ve bir buçuk milyon dolar (yaklaşık 13 milyon lira) değerinde olduğu belirtiliyor.

Dünya / 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:23
İşte Biden'ın 10 tonluk 'Canavar'ı!

ABD'nin resmi devlet başkanı otomobili olan Cadillac One, ABD başkanlarının güvenliğinin söz konusu olabileceği çeşitli gezilerde kullanılıyor. Aracın sadece zırhlı motorunun bir milyon dolardan fazla bir paraya mal olduğu ve toplam ağırlığın en az 10 ton olduğu belirtiliyor.

Mevcut model ilk olarak 24 Eylül 2018'de dönemin başkanı Donald Trump'ın New York gezisi sırasında ortaya çıktı. General Motors motorun özelliklerini açıklamadı, ancak önceki modellere göre ağır zırhlı olduğu biliniyor.

Bununla birlikte, 'Car and Driver' dergisi, yeni versiyondaki farların bir Cadillac Escalade SUV'den ödünç alındığını ve yeni ızgaranın 2016 Escala konseptinden esinlendiğini açıklandı. Dergi ayrıca, otomobilin tasarımının önceki versiyonlarından daha çekici olduğunu belirtti.

CANAVAR HANGİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİYLE DONATILDI?

Yüksek teknolojili Cadillac One, yaşam destek ünitesi, kan bankası ve zırhlı bir şasiye sahip. Ayrıca kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı yalıtılan motora sahip araç kurşun geçirmez pencerelere sahip. 4 santimetre kalınlığındaki camların toplam ağırlığı 3 ton civarında. Sadece sürücü kısmındaki cam açılabiliyor. Kevlar korumalı lastikler ise, aracın tekerleklerinin patlaması halinde yoluna devam etmesine olanak tanıyor.

20 SANTİMETRELİK ZIRHLA DONATILDI

Diğer taraftan, 20 santimetrelik zırh kaplaması onu neredeyse geçilmez kılıyor. Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip.

PROTESTOLAR SIRASINDA ETRAFINA SİS YAYIYOR

Araç, sabotaj ya da yangın tehlikesine karşı, daha geç tutuşması nedeniyle dizel yakıt kullanıyor. Makam aracında herhangi bir yangın durumunda otomatik söndürme sistemi devreye giriyor.

Saldırı ya da protesto gösterileri sırasında ise çevresinde sis perdesi oluşturan araç, tamponundaki gece görüş sistemine de sahip düzenekle, 24 saat boyunca etrafındaki haraketliliği izleyebiliyor.



PENTAGON'A DOĞRUDAN İLETİŞİM OLANAĞI

ABD Başkanı, özel camlar sayesinde içeriden dışarıyı rahatça görebiliyor ancak dışarıdan kimse onu göremiyor. Başkan, pencereleri açılmayan 'geçilemez' bölümde oturuyor ve dışarı ile özel mikrofon ve hoparlör sistemi sayesinde iletişim kuruyor.

Öte yandan, Cadillac One, ayrıca Başkan Yardımcısı ve Pentagon'a doğrudan bağlantısı olan kapsamlı bir elektronik iletişim ağına sahip.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015 yılında Jerry Seinfeld'e lotomobilin önceki versiyonunun 'temelde bir tank çerçevesi üzerinde yerleştirilmiş bir Caddy' olduğunu söylemişti.



OBAMA: İSTEDİĞİM ZAMAN BİR NÜKLEER DENİZALTIYI ARAYABİLİRDİM

Obama, aynı zamanda, arabadaki telefon aracılığıyla bir nükleer denizaltı arayabileceğini ifade etmişti. Diğer taraftan, başkanlık otomobiliömrünün sonuna geldiğinde, ABD Gizli Servis ajanları, üretim ve zırh sırlarını korumak için arabayı yok ediyor.

Barack Obama

 
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