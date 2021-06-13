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‘Recep Tayyip adını değiştiremiyorum' haberlerine yalanlama

Çankırı'ya giden CHP heyetinin raporuna göre oğlunun adını 'Recep Tayyip' koyan bir vatandaşın isim değişikliği talebinin 'Tayinimiz çıkarırlar' endişesiyle yapılmadığı iddiaları yalanlandı.

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 14:19
‘Recep Tayyip adını değiştiremiyorum' haberlerine yalanlama

Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik CHP heyeti Çankırı'yı ziyaret etmiş, 2 Haziran'daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve vatandaşların görüşleri rapor haline getirilmişti.

Heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rapor sunmuş, o raporda oğluna 'Recep Tayyip' adını koyan bir vatandaşın, ''O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz' diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum'' dediği iddia edilmişti.

“İDDİA TAMAMEN GERÇEK DIŞI”

Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinde yer alan o iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Haberi ilk olarak ​Çankırı Valisi Abdullah Ayaz Twitter hesabından yalanladı.

Ayaz, “Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup, detaylı açıklama bilahare yapılacaktır.” dedi.

RANDEVU YA DA BAŞVURU BİLE YOK

Vali Ayaz'ın ardından Çankırı Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik açıklamasında, “Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.” denildi.






Abdullah Ayaz

 
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