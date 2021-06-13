Başkan Erdoğan'dan Brüksel ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz.



AFRİN'DEKİ HASTANEYE TERÖR SALDIRISI

Türkiye olarak aynı anda birçok terör örgütüyle mücadeleyi yürütüyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı, PKK'nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz.



AZERBAYCAN ZİYARETİ

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır.



BIDEN İLE GÖRÜŞME

Biden ile göreve geldikten sonraki yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye - ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Birçok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşım beklemezdik ancak bu yaklaşım bizleri üzdü. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye, ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. Ve bu konuda NATO ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Ermeniler ile ilgili böyle bir yaklaşım içerisine girmesi bizi üzmüştür.



Savunma sanayine yönelik masa üstünde kalan birçok konu var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Bu konuda Türkiye ahdini yerine getirmesine rağmen, sözleşmeye uymayan bir ABD var. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanı sıra parça alma işlemini Türkiye'den yapmalarına rağmen ama bunlarla beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var. Ve 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra da bu F-35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir. Tabi patriotlar konusu var. Bu konuda da ABD sözünde durmamış ve geri almış biz de bu olaydan sonra Rusya ile anlaşarak S400'leri aldık.



Tüm bunların yanında tabi daha başka birçok savunma sanayinde başlayıp da devam edemediğimiz konu var. Bundan sonraki süreçte neleri yaparız ya da yapamayız ikili görüşmede masaya yatırmakta fayda var. Bizim bütün dert ve beklentimiz NATO'nun bütün birlik ve beraberliğine güç katacak amasız ve fakatsız eylemler görmektir. Kaldı ki şu anda ABD yakın bir zamanda Afganistan'ı terk etmenin hazırlığı içerisinde. ABD terk ettikten sonra orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke Türkiye. Bunları da ayrıca görüşeceğiz.



MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVİ NE KADAR?

100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız.



MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ SORUNU

77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş durumda.