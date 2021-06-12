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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hastanedeki sivilleri hedef alan PKK insanlık düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Afrin kentinde yer alan hastaneye yönelik saldırısını kınadı. Çelik, "YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi. Çelik, PKK'yı besleyen ABD'ye de çağrı yaparak, "Bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 12 Haziran 2021 Cumartesi 23:05
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hastanedeki sivilleri hedef alan PKK insanlık düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi.
 
Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi.
 
Saldırılarda 13 sivil hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Afrin kentinde yer alan hastaneye yönelik saldırısını kınadı.
 
"PKK'yı destekleyen ülkelerin buna son verme zamanı gelmiştir"
Çelik'in paylaşımı şöyle:
 
Afrin’de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
 
DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz.
 
Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz sürecektir. Sn Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu mücadele noktasında terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele verilmelidir.

Ömer ÇelikSuriye

 
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