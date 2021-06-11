PKK elebaşı Karayılan’ın yalvardığı görüntülerde çarpıcı detay: Kolunda 30 bin Euro’luk astronot saati var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, günden güne güç kaybediyor.



Son olarak Metina'da Peşmerge ile birlikte düzenlenen harekatta manevra kabiliyetini yitiren örgütün sözde yöneticisi Murat Karayılan bir video yayınladı. Irak genelindeki örgütlere çağrıda bulunan Karayılan 'Türkiye'yi durdurun' diyerek adeta yalvardı.



Karayılan'ın saati astronot serisinden



Yayınlanan videoda Karayılan'ın kolundaki saat dikkat çekti.Videoda, Karayılan'ın taktığı saatin Omege markasının Speedmaster serisine ait modellerden biri olduğu öğrenildi. Omega'nın 60 yıldan fazladır ürettiği Speedmaster serisi saatler Ay'a çıkan astronotların kullandığı saat olarak da biliniyor. Terör örgütü elebaşı Karayılan'ın kolundaki saatin 2010 sonrası üretilen modellerden olduğu ve 30 bin Euro'ya kadar fiyat biçildiği öğrenildi.







Fiyatı 300 bin TL



Kolunda 300 bin TL'lik saat taşıyan Karayılan'ın elebaşılık yaptığı terör örgütü PKK, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarını hedef alıyor.



TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti. Bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulunan Karayılan 'Bu söylediklerimin zayıflıkla ilgisi yok. Durun artık. Bizi rahat bırakın. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış' diye konuştu.