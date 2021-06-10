YKS Sınav Yerleri Açıklandı! 2021 YKS Sınav Yerleri ve Giriş Belgesi Sorgulama

Üniversite sınavına sayılı günler kala heyecan dorukta! 1milyondan fazla öğrencinin gireceği sınavın haziran sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 YKS sınavı bu yıl pandemi şartları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorusunu soran öğrencilere ise ÖSYM'den yanıt gecikmedi. Haziran sonunda yapılması planlanan 2021 YKS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklanan 2021 YKS sınav giriş yerlerine öğrenciler ÖSYM ve e-Devlet bilgileri ile ulaşım sağlayabilecek.





YKS Sınavı Ne Zaman?



YKS Sınavı Saat Kaçta?



2021 YKS Ne Zaman?



YKS Sınav Yeri Nasıl Değiştirilir?



YKS Tarihi Değişecek mi?



TYT Ne Zaman?



AYT Ne Zaman?



YDT Ne Zaman?



YKS Sınav Yeri Nasıl Öğrenilir?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gerçekleştirecek olduğusınavının yaklaşması ile birlikteSorusunu soranların sayısı giderek artıyor. Haziran ayında yapılması planlanan 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Sorusunu soran öğrencilere ÖSYM'den açıklama geldi. 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Öğrencilerin saat 10.00'dan önce sınav binasında bulunması gerektiğini duyuran ÖSYM'den 10.15'ten sonra gelen öğrencilerin sınava kabul edilmeyeceği açıklaması gerçekleştirilirdi.26-27 Haziran tarihinde yapılması planlananher yıl olduğu gibi bu yıl da 2 oturumda gerçekleştirilecek. 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin ardından 27 Haziran 2021 tarihinde YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleştirilecek. Yabancı dil sınavına başvuru yapan öğrenciler ise 27 Haziran 2021 tarihinde öğleden sonra yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına girebilecek.2021 YKS sınav yerlerinin açıklanmasının ardındanSorusu gündeme geldi. Sınav yerini değiştirmek isteyen öğrenciler ÖSYM'nin web sitesinden gerçekleştirecekleri başvuru ile 2021 YKS sınav yerini değiştirebilecek.•ÖSYM'nin resmi web sitesine giderek T.C. numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır.•Sol menüde yer alan ‘işlemler' başlığı altındaki ‘Sınav merkezi değişikliği talebi' kutucuğu üzerinden başvuru gerçekleştirilebilmektedir.ÖSYM'nin 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek olduğusınavının tarihinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.YKS 2021 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.YKS 2021 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.YKS 2021 3. Oturum Alan Yeterlilik Testi 27 Haziran 2021 tarihinde saat 15.45'te gerçekleştirilecek., ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer almaktadır.Sorusunu soran öğrenciler ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek.26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 YKS sınavı için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala öğrencilerden gelenhakkındaki sorular ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda yer alacak.