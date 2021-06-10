YKS Sınav Yerleri Açıklandı! 2021 YKS Sınav Yerleri ve Giriş Belgesi Sorgulama

Üniversite sınavına sayılı günler kala heyecan dorukta! 1milyondan fazla öğrencinin gireceği sınavın haziran sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 YKS sınavı bu yıl pandemi şartları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorusunu soran öğrencilere ise ÖSYM'den yanıt gecikmedi. Haziran sonunda yapılması planlanan 2021 YKS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklanan 2021 YKS sınav giriş yerlerine öğrenciler ÖSYM ve e-Devlet bilgileri ile ulaşım sağlayabilecek.
YKS Sınavı Ne Zaman?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gerçekleştirecek olduğu 2021 YKS
sınavının yaklaşması ile birlikte YKS sınavı ne zaman?
Sorusunu soranların sayısı giderek artıyor. Haziran ayında yapılması planlanan 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YKS Sınavı Saat Kaçta?2021 YKS sınavı saat kaçta?
Sorusunu soran öğrencilere ÖSYM'den açıklama geldi. 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Öğrencilerin saat 10.00'dan önce sınav binasında bulunması gerektiğini duyuran ÖSYM'den 10.15'ten sonra gelen öğrencilerin sınava kabul edilmeyeceği açıklaması gerçekleştirilirdi.
2021 YKS Ne Zaman?
26-27 Haziran tarihinde yapılması planlanan 2021 YKS sınavı
her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 oturumda gerçekleştirilecek. 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin ardından 27 Haziran 2021 tarihinde YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleştirilecek. Yabancı dil sınavına başvuru yapan öğrenciler ise 27 Haziran 2021 tarihinde öğleden sonra yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına girebilecek.
YKS Sınav Yeri Nasıl Değiştirilir?
2021 YKS sınav yerlerinin açıklanmasının ardından YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?
Sorusu gündeme geldi. Sınav yerini değiştirmek isteyen öğrenciler ÖSYM'nin web sitesinden gerçekleştirecekleri başvuru ile 2021 YKS sınav yerini değiştirebilecek.
YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?
•ÖSYM'nin resmi web sitesine giderek T.C. numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır.
•Sol menüde yer alan ‘işlemler' başlığı altındaki ‘Sınav merkezi değişikliği talebi' kutucuğu üzerinden başvuru gerçekleştirilebilmektedir.
YKS Tarihi Değişecek mi?
ÖSYM'nin 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek olduğu YKS 2021
sınavının tarihinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.
TYT Ne Zaman?
YKS 2021 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
AYT Ne Zaman?
YKS 2021 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
YDT Ne Zaman?
YKS 2021 3. Oturum Alan Yeterlilik Testi 27 Haziran 2021 tarihinde saat 15.45'te gerçekleştirilecek.
YKS Sınav Yeri Nasıl Öğrenilir?YKS Sınav Yeri Sorgulama Ekranı
, ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer almaktadır. YKS sınav yeri nasıl öğrenilir?
Sorusunu soran öğrenciler ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek.
26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 YKS sınavı için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala öğrencilerden gelen YKS sınavı saat kaçta? 2021 YKS sınavı ne zaman? YKS sınav yeri sorgulama ekranı
hakkındaki sorular ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda yer alacak.