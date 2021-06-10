Yerli savunma sanayii için dev adım! Yeni yasa tasarısı Meclis'e geliyor

Son yıllarda savunma sanayinde arka arkaya çok önemli adımlar atan ve İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere birçok ürünü yurt dışına da pazarlamaya başlayan Türkiye bu alanda önemli bir projeyi daha devreye sokuyor.



Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKE ismi ile anonim bir şirkete dönüştürülecek. Hazine destekli ilk özel şirket konumuna gelecek MKE A.Ş silahtan yenilikçi teknoloji geliştirilmesine kadar bir çok alanda hızla sonuca ulaşacak projeler üretecek.



YASA TEKLİFİNİN TBMM'YE GELMESİ BEKLENİYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği yerli savunma sanayi konusunda yapılan yatırımlar hızla sonuçlarını vermeye başladı. Türkiye, bazı silahları gereken kurşunu bile almak için zorlandığı dönemden NATO üyesi ülkelere silah ve savunma sanayi teknolojileri satan hale geldi. Bu gelişmenin daha da hızlanması için önemli bir adım daha atılıyor. MKE'nin, hızlı kararlar alıp uygulamaya sokması, daha profesyonel işler yapması, buna dönük yabancı mühendisler dahil istihdam oluşturması için anonim şirkete dönüştürülmesi gündeme geldi. Gerekli yasa teklifinin hazırlıkları da yapıldı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelip yasalaştırılması bekleniyor.



"SERMAYE HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAK"



Hazırlanan teklife göre MKE A.Ş, 1,2 milyar lira sermaye ile kurulacak. Bu sermaye Hazine tarafından karşılanacak. Sermayeyi ödemesinden dolayı kaynaklanan yönetim ve diğer haklarının kullanımını ise Milli Savunma Bakanlığına bırakacak. Böylece hem TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük projeler gerçekleşecek hem de şirketin ürettiği şeylerin denenmesi konusunda MSB olanaklarının kullanılması mümkün olabilecek.





ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİ VE EĞİTİM KURUMLARI AÇILABİLECEK



MKE A.Ş silah, mühimmat, kimyasal madde, petro kimya, kimyevi ürünler, araştırma, yenilikçi teknolojiler geliştirme, cihaz, sistem ve platformlar, mühendislik faaliyetleri, montaj, tasarım, modernizasyon, enerji, geri dönüşüm, inşaat-mühendislik gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yürütecek. Kurum yurt içinde ve yurt dışında üretim yapabilecek. Özel endüstri bölgeleri ve eğitim kurumları açabilecek.





Kurum, tamamen özel bir şirket gibi çalışacağı için yatarım ve projelerde ilgili bakanlıklardan onay alma, bekleme gibi yükümlülüklerden kurtulacak. İhale Yasası kapsamı dışına çıkabileceği için yatırımlarını daha hızla hayata geçirebilecek.



Mevcut işçilerin hakları korunacak. İsteyen özel şirket çalışını gibi görevini sürdürebilecek. Bu statüyü kabul etmeyenler ise eşdeğer yerlere atanacak.