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MHP'den Şık'a tokat gibi cevap: 'Katil' dediği devletin savcısına sığındı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a "Bakın şu Allah’ın işine. 'Katil' diye tavsif ve itham ettiği devletin savcısına sığınmış" sözleriyle cevap verdi.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 15:12
MHP'den Şık'a tokat gibi cevap: 'Katil' dediği devletin savcısına sığındı!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şık'ın suç duyurusuna MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi. Yalçın, 'TİP Milletvekili Ahmet Şık, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında kamu davası açılması talebiyle savcılığa şikayette bulunmuş. Bakın şu Allah'ın işine. 'Katil!' diye tavsif ve itham ettiği devletin savcısına sığınmış.' dedi.

'Beyninizin dışında hangi organınızla algılıyorsunuz?'
Tepkisini Twitter hesabından dile getiren Yalçın, sözlerinin devamında şunları söyledi:

'Yahu Ahmet Efendi; sen Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı yerine, kucağına oturduğun ABD'nin federal savcılarına ve CIA'ya, hatta Beyaz Saray'a başvursaydın daha 'şık' olurdu.


MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Ahmet Şık'a yönelik 'Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu' şeklindeki ifadesini 'hedef gösterme' olarak değerlendirenlerse karıştıran zır delilerden farksız.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin açık ve net sözlerini çarpıtıp Ahmet Şık'ın ödünü koparan bu kaçıklara soralım: Siz siyasi açıklamaları kulağınız ve beyninizin dışında hangi organınızla algılıyorsunuz?'

MilletvekiliTürkiye İşçi PartisiDevlet Bahçeli

 
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