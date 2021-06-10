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KYK Yapılandırması Nedir? KYK Borçları Silinecek mi?

KYK yapılandırması nedir? KYK borcu nasıl hesaplanır? Yoğun bir şekilde gündeme getirilmesinin ardından KYK borcu olanlara müjde geldi!

Ekonomi / 10 Haziran 2021 Perşembe 10:18
KYK Yapılandırması Nedir? KYK Borçları Silinecek mi?

KYK Nedir?


KYK; Kredi ve Yurtlar Kurumu anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan kurum 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulmuştur. Maddi durumu yetersiz öğrencilere daha iyi bir yaşam sürdürmek adına verdikleri KYK bursundan pek çok öğrenci faydalanmaktadır.

KYK Yapılandırması Ne Zaman?


KYK yapılandırma son tarihi Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından 31 Ağustos olarak açıklanmıştır. KYK yapılandırma başvurusu gerçekleştirmek isteyen kişiler için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olarak belirtilmiştir.

KYK Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?


KYK borç yapılandırması yapmak isteyen kişiler KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. Yetkililere yöneltilen KYK sorularına Gelirler İdaresi Başkanlığından yanıt gecikmedi! Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘’ivd.gib.gov.tr’’ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak KYK yapılandırma başvurusu gerçekleştirilecektir. Online olarak gerçekleştirilecek olan KYK yapılandırma başvuru sistemine e-devlet bilgileriyle giriş yapılmaktadır. Kullanıcılar sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvurularını kolaylıkla tamamlayabilecektir.

KYK Yapılandırması Nasıl Bozulur?


KYK yapılandırmasının gerçekleştirilmesinin ardından çeşitli sebeplerden dolayı KYK yapılandırmasının bozulması mümkündür. Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının meydana gelmesi durumunda geç ödeme zammıyla ödeme yapılmazsa KYK yapılandırması bozulacaktır.

KYK Yapılandırma Başladı mı?


KYK borç yapılandırma başvurusu 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecektir.

KYK Borcu Hesaplama Nasıl Yapılır?

KYK Yapılandırması Nasıl Yapılır?


KYK yapılandırması nasıl yapılır? Sorusunun sorulması üzerine KYK borcu olanlar için bir rehber yayınlandı! KYK yapılandırma başvurusu yapmak isteyen kişiler ilk olarak ‘ibv.gib.gov.tr’ adresine giriş yapacak. E-devlet bilgileri ile sisteme giriş yapan kişiler KYK yapılandırma başvurunu sistem üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

KYK Borç Yapılandırma Nasıl Olacak?


KYK borç yapılandırma zamanı gelmesiyle birlikte pek çok kişi KYK borç yapılandırma nasıl olacak konusu üzerinde çeşitli görüşler belirtiyor. Yapılan açıklamalara göre anaparada herhangi bir indirimin olmayacağı yapılandırmada gecikme zammı ve faizde indirim gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde alınan 1.40’lık gecikme faizinin bu yıl 0.35’lik Yİ-ÜFE oranının esas alınarak düşürüleceği açıklandı. Borç ödeme sürecine henüz başlamamış olan kişilerin de ‘turkiye.gov.tr’ üzerinden e-devlet şifresi ile erteleme talebinde bulunabileceği açıklandı.

KYK Borcu Hesaplama Nasıl Yapılır?


KYK kurumundan kredi alan öğrencilerin borcu kredilerin verildiği tarihten öğrenim süresinin bitimine kadar geçen zamanda herhangi bir sebepten kesilinceye kadar verilen krediyi kapsar. Bu kredi borcunun hesaplanması ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışların uygulanması ve ilave edilmesi ile hesaplanır.
KYK borcu hesaplama işlemi gerçekleştirecek olan kişiler e-Devlet üzerinden KYY borcu sorgulama sistemine girerek KYK borcu hesaplaması gerçekleştirebilmektedir.

KYK Borçları Silinecek mi?

KYK Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?


KYK kredi borcu olan kişilerden KYK kredi borcu ödenmezse ne olur? Sorusunun gelmesi üzerine yasal açıklamalar gerçekleştirilir. Taksitleri yapılandırma ve erteleme tarihleri dışında ödemek isteyen kişilerin borcu zamanında ödenmemiş sayılacak. Bu durumda gecikme faizinin de eklenmesinin yanı sıra borç Vergi Dairesi Müdürlüklerine devredilecek.

KYK Borçları Silinecek mi?


Öğrencilerden gelen KYK borçları silinecek mi? sorusunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan, üniversite mezunlarının KYK kredi borçlarının silinmesi konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. Bu, bizim gündemimizde, değerlendirmesini bütçe müzakerelerinden sonra masaya getireceğiz. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı atacağız. Bursu her müracaat eden alıyor ama kredi farklı. Kredi, daha sonra ödemek kaydıyla alınıyor. Borcu olanların beklentilerini biliyorum. Bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman kredi olayı ya kalkacaktır; sadece burs verme noktasında gidecektir.’ Açıklamasını gerçekleştirdi.

KYK Yapılandırması Ne Zaman?

KYK Borcu yapılandırma nasıl yapılır? Sorusunu soran kişilerin ise KYK borcu yapılandırma süresini geçirmeden başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

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