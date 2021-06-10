ABD Başkanı Biden 100 ülkeye aşı bağışlayacaklarını açıkladı!

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi öncesi, koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye 500 milyon doz aşı bağışlayacağını ifade eden Biden, "ABD, tıpkı İkinci Dünya Savaşı’nda demokrasi cephaneliği olduğu gibi şimdi de Kovid-19’a karşı aşı cephaneliği olacak." dedi.
ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, ABD'nin ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye bağışlamak üzere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı satın alacağını duyurdu.
'Aşılar cephaneliğimiz olacak'
Koronavirüsle mücadeleyi İkinci Dünya Savaşı'na benzeten Biden, 'ABD, tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda demokrasi cephaneliği olduğu gibi şimdi de koronavirüse karşı aşı cephaneliği olacak.' ifadelerini kullandı.