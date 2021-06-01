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Belçika Resmi Gazetesi'nde 'kuşkonmaz' tarifi!

Belçika'da ilginç bir olay yaşandı. Belçika Resmi Gazetesi'nin internet sitesine yanlışlıkla yemek tarifi yüklendi. Resmi Gazete'nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında "kuşkonmaz graten" tarifi yer aldı. Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 20:55
Belçika Resmi Gazetesi'nde 'kuşkonmaz' tarifi!

Belçika Resmi Gazetesi'nin internet sitesine kuşkonmaz tarifi yüklendi.

Yasal metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete'nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında "kuşkonmaz graten" tarifi yer aldı.



6 ADIMDA TARİF ETTİLER

Yemeğin 6 adımda nasıl yapılacağını anlatan tarifin Resmi Gazete'de yer aldığını Morgan Moller isimli Belçikalı avukat fark etti.

Moller, sosyal medya hesabından gazetenin internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Resmi Gazete'nin işe yaramadığını söyleyenlerden bıktım. Oysa burada yasalar, kararlar, tarifler gibi her şeyi bulabilirsiniz." yazdı.

Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.

KuşkonmazBelçika


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