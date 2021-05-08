MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum

İslam dünyasının sessizliğinden cesaret alan İsrail, Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerini baskına dönüştürdü. Dün akşam Aksa’daki Kıble Mescidi’ne giren İsrail polisi, ses ve gaz bombaları ile yatsı namazını kılan cemaate saldırdı. Plastik mermilerin de kullanıldığı saldırıda, 205 kişi yaralandı.



"Kudüs'ten vazgeçmeyiz"

Alçak saldırının ardından tepkiler art arda geldi. son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail hükümetine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, Miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar’dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük’ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs’ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara esir bırakmayız. Kudüs-Kaşgar-Kerkük-İstanbul birbiriyle tarih, kültür ve inanç bağlarıyla sımsıkı bağlıdır. Biri olmadan diğeri ya eksik ya da manen eziktir. Biz kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin, kavgamızın bilincindeyiz, şeytanın müfrezelerini de biliyoruz. Ve hesap gününü bekliyoruz."