Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor! CHP'li siyasetçiler ve belediyeler rant alanına çevirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Mehmet Birol Şahin, CHP'li siyasetçilerin ve belediyelerin anlaştıkları müteahhit ve emlakçılarla Kazdağları zeytinlik ve sahilini katlettiğini ifade etti.



Şahin ayrıca 'Ekrem İmamoğlu'nun babası ile birlikte sahibi olduğu inşaat Şirketinin Kazdağları'nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi'nin de benzer faaliyet göstermesi basında defaten haber olmuştur' dedi.



'KAZDAĞLARI ADETA İMAR KATLİAMINA UĞRAMAKTA'

Şahin, 'CHP'li siyasiler, CHP'li belediyeler ile müteahhit ve emlakçılarla oluşturduğu bu rant düzeni ile Kazdağları zeytinlik ve sahilinin adeta imar katliamına uğramaktadır. Bugün Edremit başta olmak üzere sahil beldelerinin hiçbir sahilinde Otopark, yeşil alan, park, yapacak bir metrekare yer yoktur'



'EKREM İMAMOĞLU, BATTAL İLGEZDİ SIK SIK EDREMİT'TE'

Mehmet Birol Şahin, ayrıca 'CHP'nin Genel Merkez yöneticileri, CHP'nin başka illerdeki Milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yaparken şimdi belediye başkanı olmuş kişileri sık sık Edremit başta olmak üzere CHP yönetiminde olan sahilllerdeki ilçelerden ve Belediyeleri ziyaret etmekte oralarda müteahhitlik yapan belediye yöneticileriyle sıklıkla görülmektedir. Bunun sebebinin siyasi faaliyet olmadığı açıktır. CHP'lilerin bu ilgisi bölgedeki imar rantı olduğu zaman zaman ortaya dökülmektedir. Ekrem İmamoğlu'nun babası ile birlikte sahibi olduğu inşaat Şirketinin Kazdağları'nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi'nin de benzer faaliyet göstermesi basında defaten haber olmuştu.' diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.



'ARİF SAĞ'IN OĞLU TOLGA SAĞ, SANATÇI MUHARREM DEDE VE CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'DE ARSALARIN REKLAMINI YAPMAKTA'

Mehmet Birol Şahin, şunları söyledi:



'Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da yayın yapan Tv kanallarında ve Youtube'deki yayınlarında bir 'Doğrudan Satış' videosu yayınlanmaya başlamıştır. Videoda 'Engin İnşaat' isimli bir firma Edremit Zeytinli'de arsa satışı reklamı yapmaktadır. Video görselinde arsa satışı olmakla birlikte bu arsaların üzerinde daha sonra yazlık konutlar yapılacağına dair animasyonlar da gösterilmektedir. Reklam filminde CHP milletvekilliği yapmış Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ, Halk Müziği sanatçısı Muharrem Dede ve CHP Milletvekili Gürsel Tekin'de arsaların reklamını yapmaktadır.'



'SATILAN ARSALAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN' DEĞİL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Mehmet Birol Şahin, 'Arsaların konumu itibariyle Büyükşehir Belediyemize Çevre Bakanlığı tarafından 'Kentsel Dönüşüm İşlemleri' için kaynak oluşturmak üzere verilen gayrimenkule yakın olması sebebiyle Edremit ilçemizde 'Büyükşehir Belediyesi satışa başladı' şeklinde haberler, yorumlar yapılmaya başlanmıştır. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki satış yapılan arsalar Büyükşehir Belediyemizin yeri değildir.' dedi ve CHP'lilerin rant politikasına vurgu yaptı.ü



Şahin ayrıca 'Büyükşehir Belediyemizin gayrimenkulü TURBAN Tesisleri arkasında üç tarafı konutlarla yapılaşmış, Ülkü Yolu ve Zeytinli deresi ile Akçay arasındadır. Oysa firma tarafından satışa sunulan arsalar Zeytinli deresinin diğer tarafında Edremit Özel OSB yeri olarak ayrılan yerden sonra Çıkrıkçı denilen mevkide Burhaniye sınırında bir alandadır. Satışa sunulan arsaların bulunduğu yer ve etrafı boş, yapılaşmamış bir alanda olup bu yerin Çıkrıkçı Köyü tarafı birinci sınıf tarım arazisidir.' şeklinde konuştu.



'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜME KAYNAK İÇİN BAKANLIĞIN VERDİĞİ YERİN SATIŞ KARARI HENÜZ VERİLMEDİ'

'Büyükşehir Belediyemizin Zeytinli Dalyan bölgesindeki gayri menkulü üç tarafının zaten yapılarla çevrilmesinden de anlaşılacağı üzere imarlı bir gayri menkuldür. Ancak Büyükşehir Belediyemiz gayrimenkulümüz ile Zeytinli Deresi arasındaki üzerinde arıtma bulunan Hazine'ye ait gayrimenkulünün de içinde bulunacağı, arıtmanın oradan taşınacağı kalan iki gayrimenkul için imar değişikliği yaparak bölgede evleri bulunan ve burada yaşayan hemşerilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda içinde pazar yeri, yeşil alan, park, çocuk bahçeleri, otopark, sosyal donatılar gibi kamusal alanların olduğu bir plan değişikliği için Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelince CHP tandanslı kişilerin oluşturduğu sözde çevrecilik hassasiyeti ile hareket eden bir grup kamuoyunu yanıltmak üzere harekete geçerek çeşitli faaliyetlere başlamıştı.'



'TÜMDENİZ ÇELEBİ ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA SAVUNMAYA GEÇTİ'

'Engin İnşaat'a ait satış reklamının gösterilmesi ile oluşan algı üzerine Büyükşehir Meclisinde konu gündeme gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz konu hakkında bilgi vermesini istediği Edremit Belediye Başkan yardımcısı, inşaat mühendisi ve bölgenin en önde gelen müteahhitlerinden Tümdeniz Çelebi önce 'Böyle bir şey yok' diyerek olayı inkar etmiş tarafımızdan yapılan açıklama ve verilen bilgiler üzerine 'Gürsel Tekin'i iyi tanıdığı ve görüştüğünü' söylemek zorunda kalıp önce inkar ettiği olayı savunmaya geçmiştir. Bu olay bir kez daha CHP'lilerin rant düzeni ve rant paylaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir.'



'CHP'nin Genel Merkez yöneticileri, CHP'nin başka illerdeki Milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu, Battal İlgezdi gibi geçmişte müteahhitlik yaparken şimdi belediye başkanı olmuş kişileri sık sık Edremit başta olmak üzere CHP yönetiminde olan sahillerdeki ilçelerden ve belediyeleri ziyaret etmekte oralarda müteahhitlik yapan belediye yöneticileriyle sıklıkla görülmektedir. Bunun sebebinin siyasi faaliyet olmadığı açıktır. CHP'lilerin bu ilgisi bölgedeki imar rantı olduğu zaman zaman ortaya dökülmektedir.'



'CHP'LİLERİN KAZDAĞLARI İLGİSİNİN SEBEBİ RANT DÜZENİ'DİR'

'Ekrem İmamoğlu'nun babası ile birlikte sahibi olduğu İnşaat Şirketinin Kazdağları'nda Güre beldesinde zeytinlikleri toplayıp ağaçları kesip villa yaptığı ve bu işlemlere devam etmesi, yine Battal İlgezdi'nin de benzer faaliyet göstermesi basında defaten haber olmuştu.'



'CHP Milletvekili eski Genel Başkan yardımcısı Gürsel Tekin de geçtiğimiz ay yine CHP'li belediyenin olduğu Küçükkuyu'da bir inşaat şirketinin satış reklamında yer alması gibi bu sefer de Edremit Akçay'da arsa satışı reklamında boy göstermesi adeta emlak komisyonculuğu yapması CHP'lilerin sahil beldelerinde ve Kazdağları'ndaki rant düzenini açığa çıkarmaktadır.'



'CHP'Lİ BELEDİYE-CHP'Lİ SİYASİ-EMLAKÇI-MÜTEAHHİT'İN RANT ORTAKLIĞI'

'CHP'li siyasiler, CHP'li Belediyeler ile müteahhit ve emlakçılarla oluşturduğu bu rant düzeni ile Kazdağları zeytinlik ve sahilinin adeta imar katliamına uğramaktadır.'



'ÇEVRECİLİK HASSASİYETİ İLE 'CAMBAZA BAK OYUNU''

'Bu rant düzeninin paydaşları kendi yaptıklarının gizlenebilmesi için de çevrecilik adı altında Ak Partili Büyükşehir Belediyesi ve devletin mülkleri üzerinden veya maden arama faaliyetleri bahane edilerek bu beldelerde sürekli biçimde algı oluşturmaktadır.'



'Bu 'cambaza bak' oyununun sergilenmesidir. Kazdağlarının zeytinliklerini, sahilini imara açıp betona döndüren Belediye yöneticileri, şehir plancıları, müteahhitleri, kooperatifçileri, mülk ve yazlık sahipleri konu Ak Partili Büyükşehir Belediyesi veya hazine gayrimenkulü olunca 'Zeytinlikler kesilmesin, doğal yaşam bozulmasın, çevreye sahip çıkalım' kampanyaları düzenlemektedirler.'



'Kazdağlarını ve sahili betona çevirenler ile bu kampanyaları düzenleyenler aynı kişilerdir.'



'KAZDAĞLARI, ZEYTİNLİKLER PARSEL PARSEL BETONLAŞTIRILIYOR'

'Halen Kazdağları'ndaki zeytinlikler parsel parsel imar uygulamaları yapılarak zeytin ağaçlarının yerini beton yazlıklar almaktadır.'



'VAHŞİ İMAR İLE KAZDAĞLARI BETONDAĞLARI'NA DÖNÜŞTÜRÜYOR'

İmar Kanuna göre imar uygulamasında yüzde 45'e kadar mülk sahibinden kesinti yapılması gerekmektedir. Yüzde 45 kesildiğinde yollar, yeşil alanlar, parklar, ibadet alanı, Pazar yeri, sağlık, eğitin alanları gibi sosyal donatı alanları oluşturulmaktadır.'



'Ancak Kazdağları'nın uygulama planlarında hiçbir zaman yüzde 45 kesinti yapılmamaktadır. Bunun sonucu yeşil alanı, parkı, pazar yeri, otopark gibi sosyal donatı alanı olmayan, sarp yollardan ve sadece konutlardan oluşan vahşi imar ile Kazdağları Betondağları'na dönüşmüştür.'



'SAHİLDE OTOPARK, YEŞİL ALAN, PARK YAPABİLECEK BİR METREKARE YER YOK'

'Bugün Edremit başta olmak üzere sahil beldelerinin hiçbir sahilinde Otopark, yeşil alan, park, yapacak bir metrekare yer yoktur. Yaz aylarındaki trafik yoğunluğunu çözecek alternatif yol bile yapılamamakta trafik ve otopark sorununun çözümünde çaresiz kalınmaktadır. Hemşerilerimiz ibadethane yapmak için bile arsa satın almak zorunda kalmaktadır.'



'BÜTÜNCÜL PLAN YERİNE İFRAZ VE MEVZİ PLANLARLA İMAR KATLİAMI YAPILMIŞ'

'Edremit ilçemiz başta olmak üzere bütüncül bir 1/500 lik Planlar yapılması bilerek geciktirilmekte ve bu arada geçmişte mevzi imar planlarıyla yaptıkları iş ve işlemleri şimdi 15. madde ifrazları veya 18. madde uygulamaları ile yapmaya devam etmektedirler. İmar Kanunu 15-16. madde kasten uygulanarak tarlada ifraz yoluyla parseller oluşturmaktadır. Bu yolla imara açılan tarlada sadece küçük yollar bırakılmakta ve tarlanın adeta tamamı arsaya dönüştürülmektedir. Yol için kesilen sadece yüzde 15-20 oranında olmaktadır.'



'YÜZDE 45 YERİNE YÜZDE 20 KESMEK 'İMAR RANTI'NIN BELGESİDİR'

'Yüzde 45 kesilmesi gerekirken yüzde 20 kesildiğinde geride kalan yüzde 25 oranındaki gayrimenkul herhalde mülk sahibine bırakılmayacağı açıktır. Bu düşük oranlar büyük rantın belgesi olmaktadır.'



'AK PARTİ'Lİ KARESİ VE ALTIEYLÜL YÜZDE 45 KESTİ'

'Altı ay önce Balıkesir Merkez'de 18.02 Bölgesi ve iki ay önce Karatepe Bölgesi 18. madde uygulaması yapıldı. Düzenleme Ortaklık Payı her iki bölge de yüzde 45 olarak gerçekleştirildi. Ak Parti belediyeleri yaşanabilir bir kent oluşturabilmek için yeşil alanı, otoparkı, çocuk oyun alanları, pazar yeri, ibadet, eğitim, kamu hizmet ve sağlık alanları ve büyük pakları ile geniş caddeleri olan imar planları yaparken CHP'li sahil ilçelerinde yüzde 20'ler civarında sadece yol için DOP kesilmesi CHP zihniyetinin çarpık şehircilik anlayışı ve rant bölüşümünün sonucudur.. Gariptir ki şehircilik konusunda en fazla akıl veren en fazla ileri geri konuşan kesim de bu kesimdir.'



'CHP BELEDİYECİLİĞİ HİZMETE UZAKTA İDEOLOJİK SLOGAN VE ALGI YÖNETİMİDİR'

'CHP belediyeciliği taş üstüne taş koymaktan, çöpü toplamaktan, sorunları çözüp hizmet üretmekten, yaşanabilir şehirler inşa etmekten uzak ideolojik belediyecilik ve algı yönetimi yaparak günü kurtarmakta bu arada kadrolaşma ve zenginleşme için süreci yönetmektedir. En iyi bildikleri alan da İmar Rantı Bölüşü yaparken kendi kontrollerindeki sivil toplum kuruluşları ile çevrecilik oyunu oynayarak imar rantı bölüşümünü gölgelemektir.'



'CHP'Lİ İMAR RANTÇILARININ KONTROLÜNDEKİ SİVİL KURULUŞLAR RANT DÜZENİNE SESSİZ'

'CHP'nin kontrolündeki sivil toplum kuruluşu, çevreci yapılar bu rant düzeni ile mücadele etmemekte tam tersine ilgiyi başka yönlere dağıtma işlevi görmektedirler. Kazdağları'ndaki zeytinlikleri keserek yaptıkları evlerinden çıkarak Kazdağları ile ilgisi olmayan yerlerdeki altın madeni araması için ülkeyi ayağa kaldıranlar ülkemizin ve şehrimizin dramıdır aslında.'



'CHP'Lİ İMAR RANTÇILARININ İKİYÜZLÜ ALGI YÖNETİMİNDEN KURTULMALIYIZ'

'Türkiye ve Balıkesir CHP kitlesinin bu ikiyüzlü algı yönetiminden kurtulamadığı sürece yeşil alanı bol başta olmak üzere kamuya bırakılan sosyal sonatı alanları bol bir şehirleşme yapabilmesi, Kazdağları gibi sahillerin beton yığınına dönüşmesinin önüne geçebilmesi mümkün değildir. Ülkemizin sahilleri hızla betonlaşmışsa sorumlusu elbette o yörenin yerel yönetimidir.'



'DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİREREK CHP BELEDİYELERİNİN DEVAMINI SAĞLIYORLAR'

'CHP'lilerin oluşturduğu rant düzeni paydaşları aynı zamanda o beldelerin demografik yapısını da değiştirmek için bilinçli bir çalışma yapmaktadır. Bunun sebebi bu 'imar rant düzeni'nin devamı için CHP'li belediyelere ihtiyaç olmasıdır. CHP'li üst düzey yöneticilerin emlak komisyoncusu gibi davranması zenginleşme ile birlikte sahildeki arsa, konut alan kitlesinin bilerek planlayarak seçilmesinin sahil beldelerinin demografik yapısının değiştirilmesi sonucunu da doğurmaktadır.'



'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CHP'NİN FOSEPTİK BELEDİYECİLİĞİ VE RANT DÜZENİNİ SONA ERDİRİYOR'

'Edremit'te Kazdağları, Erdek'te Kapıdağı, Burhaniye ve Ayvalık'ta Madra Dağı ve Balıkesir'in sahil şeridi doğa harikası alanlardan oluşmaktadır.

'Yıllardır CHP'li Belediyeler tarafından kanalizasyonu bile yapılmayarak foseptiğe mahkum edilmiş olsalar da, vahşi depolama ile çöp dağları oluşturmuş olsalar da, arıtma yapmayarak doğayı, denizi kirletmişlerse de, Binpınarlı diye anılan Kazdağları beldelerini, Kapıdağının beldelerini Cundasıyla Madra Dağıyla Ayvalık'ı susuzluğa mahkum etmişlerse de, yollarını bile yapmayarak geri bırakmışlarda, vahşi imar planlarıyla betonlaştırmışlarsa da Büyükşehir Belediyemiz CHP'li sahil Belediyelerinin bu ihmallerinin oluşturduğu sorunları birer birer çözmektedir.'

'Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz en kısa zamanda 1/500lik planlarını tamamlayarak CHP'li belediyelerin bugüne kadar uyguladığı bu günlerde son fırsatlardır diyerek uygulamaya çalıştığı Vahşi İmar yapılaşmasını dolayısıyla rant düzenlerini tarihin tozlu raflarına kaldırmış olacaktır.'



CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'DEN SKANDAL SÖZLER

Geçtiğimiz ay Küçükkuyu'daki bir inşaat firmasının reklamında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu sefer de projenin satışına destek vermek için Enginkent tanıtımında oynadığını söyledi.



Gürsel Tekin doğrudan satış videosunda şunları kaydetti:

'Param olsaydı Körfez'deki bütün arsayı kapatabilirdim. Şunu söylemek istiyorum insan iki türlü şeyle yaşıyor biri hava diğeri su. İkisi temiz değilse yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Bugüne kadar siciline de baktım tertemiz bir sicilin olduğu için bunları tertemiz satarsın hiçbir sıkıntın olmaz.'