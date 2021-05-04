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MASAK harekete geçti! Kripto para piyasaları için rehber!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para piyasası için bir rehber hazırladı. Rehberde yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılarına 4 milyon liraya kadar para cezası uygulanabileceği yer alıyor.

Ekonomi / 4 Mayıs 2021 Salı 18:38
MASAK harekete geçti! Kripto para piyasaları için rehber!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'le MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden, kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımladı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlendi. "Müşterinin tanınması yükümlülüğü" kapsamında müşterilere yönelik "kimlik tespiti" yapılacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bu platformlardan hizmet alacak kullanıcılar arasında sözleşme yapılması esas olduğundan, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle sözleşme yapılan kullanıcılar ve bu kullanıcıların adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi önem taşıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sürekli iş ilişkisi tesisi dışında da şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeden, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekecek.

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