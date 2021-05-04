Kahire'de kritik temas! Tarih belli oldu!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile Mısır arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir. Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."