Kahire'de kritik temas! Tarih belli oldu!

Türk heyeti 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile Mısır arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir. Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."