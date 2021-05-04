Amazon, Apple, Google, Netflix... Görenler şoke oldu! Sadece dakikada 837 bin dolar kazandılar

2020'de aralarında 7 büyük teknoloji şirketinin değeri 3.4 trilyon dolar arttı.



Amazon ve Apple, 2020'nin son çeyreğinde ilk kez 3 aylık gelirde 100 milyar doları aştı.



Bu yıla da iyi başlayan teknoloji şirketlerinin ilk 3 ayda elde ettiği kazancın dakika başına düşen tutarı hesaplandı.





Buna göre; Amazon 1 dakikada 830 bin dolardan fazla gelir elde ederek ilk sırayı aldı.



Apple da dakika başına 691 bin doları bulan para kazandı.



İşte şirketlerin dakika başına düşen kazançları:,



AMAZON İLK SIRADA

Amazon dakikada 837.330.25 dolar kazanıyor.



Apple dakikada 691.234.57 dolar kazanıyor.



Alphabet yani Google dakikada 426.805.56 dolar kazanıyor.







Microsoft dakikada 32.805.56 dolar kazanıyor.



Facebook dakikada 201.936.73 dolar kazanıyor.



Tesla dakikada 80.162.04 dolar kazanıyor.



Netlfix dakikada 55.270.06 dolar kazanıyor.



