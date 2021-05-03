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Norveç basınından Türk SİHA'larına övgü

F-35'in yüksek maliyetine dikkat çekilirken, operasyonlarda gücünü ortaya koyan Bayraktar TB2 filosu satın almanın daha cazip olduğu belirtildi.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:04
Norveç basınından Türk SİHA'larına övgü

Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da ortaya koyduğu etkinlikle operasyonların seyrini değiştiren Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Norveç basınına konu oldu.

Türkiye'nin, üretici ortağı olduğu ve daha sonra çeşitli bahanelerle çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ile Bayraktar TB2 insansız hava araçları karşılaştırıldı.

NORVEÇ'TE BAYRAKTAR TB2 DEĞERLENDİRMESİ

Dış politika araştırmacısı Asle Toje imzalı "Norveç'in kaç tane F-35'e ihtiyacı var?" başlıklı yazısında, F-35 savaş uçağı programının bir güven krizi içinde olduğunu, projenin ABD'nin eski Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'dan Kongre Savunma Komitesi'nin başkanı Adam Smith'e kadar herkes tarafından eleştirildiğini kaydetti.

Smith'in, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "ABD bu kuyuya para atmayı bırakmalı." dediği anımsatıldı. İngiltere'nin 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü bildirildi.

"BİR F-35 YERİNE 22 TB2 FİLOSU ALINABİLİR"

Konuyu Türk yapımı Bayraktar TB2'lere getiren Norveçli uzman, "Son dönemde Ermeni savunmasını parçalayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının her biri 5 milyon krona (4.9 milyon TL) mal oldu. Yani, bir F-35 fiyatına 22 TB2 savaş uçağı filosu satın alabilirsiniz." bilgisini paylaştı.

"İHA'LAR ÇATIŞMALARDA DAHA ETKİLİ"

F-35'lerin nispeten ucuz beşinci nesil avcı uçağı olacak şekilde tasarlandığını aktaran Toje, ancak uçakların dünyanın en pahalı silah platformuna dönüştüğüne dikkat çekti.

Bir F-35'i uçurmanın halihazırda saatte 360 bin krona (yaklaşık 360 bin TL) mal olduğu, F-16'nın yerini alacağı belirtilen uçaklarla ilgili bu durumun ise pek olası görünmediği bildirilerek, şöyle denildi:

"Pek çok hata ve ihmal, geçici olarak düşük bir hazırlık düzeyine yol açtı. F-35 ile ilgili temel sorun, çok pahalı olmasıdır. 2012'den bu yana, F-35'in 66 yıllık yaşam döngüsü boyunca tahmini maliyeti 1.11 milyar dolardan 1.27 milyar dolara yükseldi. F-35'in üstünlüğü ve karşılanamayan işletme maliyetleri, muhtemelen İHA'ların turboşarj gelişimine katkıda bulundu. Bunların modern çatışmalarda çok etkili olduğu kanıtlandı ve F-35'e kıyasla uygun fiyatlı."

52 ADET F-35 SİPARİŞİ

Asle Toje, Norveç'in 52 adet F-35 savaş uçağı siparişi bulunduğunu aktarırken, Norveçli yetkililerin, artan maliyetler konusundaki endişelerindeki eksikliğin dikkat çektiğini bildirdi.

Toje, Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın, maliyetleri azaltma gereğini kabul ettiğini sözlerine ekledi.

İngiltereLibyaNorveçSuriye

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