Bakan Soylu açıkladı! Öldürülen teröristler bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Hafta başı haberlerimiz var️" diye duyurduğu mesajında şunları belirtti;



"Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi."





