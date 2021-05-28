Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail

İngiltere merkezli lüks otomobil markası Rolls-Royce, yeni Boat Tail modelini 20 milyon sterlinlik (28 milyon dolar) fiyatıyla tanıttı.



Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda satılan 11.5 milyon sterlinlik Bugatti La Voiture Noir modelini geride bırakarak dünyanın en pahalı otomobili oldu.



Rolls-Royce Boat Tail'ın arka kısmında bir yemek takımı, döner kokteyl masaları, sandalyeler ve hatta kendiliğinden açılan bir güneş şemsiyesi bulunuyor. Rolls-Royce, özel tasarım olarak üretilen aracın sahiplerinin ismini ise açıklamadı.



1920'LERDEN İLHAM ALDI

Yeni otomobilin, tasarımda 20. yüzyılın başlarındaki zarif J-Serisi yatlarından ve sırasıyla onlardan ilham alan 1920'lerin ve 30'ların orijinal 'Boat Tail' Rolls-Royce'larından esinlenildiği belirtildi.



Soldan direksiyonlu olan aracın arka bölümünün sol kısmında iki şişe şampanyayı hassas bir sıcaklıkta saklamak için özel bir buzdolabı da yer alıyor. Söz konusu bölümde 4 adet bardak ve peçete gibi malzemeler için de yer bulunuyor.



TEKNİK DETAYLAR

5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olarak tanımlayabileceğimiz yeni Boat Tail, mimari olarak Phantom ile kardeş konumunda.



Otomobilin kaputunun altında 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik güç sunuyor.



Resmi kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, sadece ön üretim mühendisliğinin tek başına 20 kişi tarafından 1 yılı aşkın sürede tamamlanan araç yalnızca 3 adet üretildi.