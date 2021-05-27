Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok! 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.