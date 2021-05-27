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Fiyatı dudak uçuklattı! Kartondan yaptığı aracı bakın kaça sattı?

Yeni Zelanda'da yaşayan David Jones isimli sosyal medya fenomeni, kartondan yaptığı ve 'Cartonghini' adını verdiği arabayı 10 bin 420 dolara satarak Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışladı.

Teknoloji / 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:19
Fiyatı dudak uçuklattı! Kartondan yaptığı aracı bakın kaça sattı?

Yeni Zelandalı sosyal medya fenomeni David Jones'ın, kartondan imal ettiği lüks aracı internet üzerinden 10 bin dolardan fazla bir rakama satması, sosyal medyada gündem oldu.



ARAÇ İLE TEST YÜRÜŞÜ YAPTI

David Jones adlı sosyal medya fenomenin, sosyal medyada paylaştığı 'Cartonghini' adını verdiği aracın yapım aşamasına ait görüntüler, 1 milyondan fazla kez görüntülendi.

Lüks aracın orijinalini almaya gücünün yetmeyeceğini ve kimsenin de 22 yaşındaki bir gence aracı kiralayamayacağını belirten Jones, bu nedenle lüks aracın karton bir modelini yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Karton aracını, internette bulduğu bir minyatür bir kağıt modelden tasarladığını ve 'Cartonghini'nin' 1,65 metre genişliğinde ve 3,78 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Jones, sosyal medyada 17 Nisan'da paylaştığı görüntülerde sürülebildiğini belirttiği araç ile kısa bir test sürüşüne de çıktı.



PARAYI KANSERİ ATLATTIĞI HASTANEYE BAĞIŞLADI

Daha sonra kartondan imal ettiği aracını, satışa çıkardığı yardım müzayedesinde 10 bin 420 dolara satan Jones, elde ettiği parayı ise Yeni Zelanda'da yer alan Auckland kentindeki Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışladı.

Aracının, müzayedede sadece 50 dolara satılmasını beklediğini belirten Jones, rakamın 10 bin doları aşması nedeniyle şaşkınlığa uğradığını ifade etti.

Ayrıca elde ettiği parayı, 14 yaşındayken kanser tedavisinde geçirdiği Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışlayabildiği için mutlu olduğunu aktaran Jones, 'Harika insanlardı. Benimle gerçekten ilgilendiler. Bu nedenle ne yapacağıma karar vermek zor olmadı.” dedi.

Yeni Zelanda


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