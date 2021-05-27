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Beklenen haber geldi! Maske kalkıyor

1 Haziran'dan itibaren başlaması beklenen normalleşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Alınan bilgilere göre, sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası iki metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturabilecek veya dolaşabilecek.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:29
Beklenen haber geldi! Maske kalkıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran'da sonra eriyor. Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme başlayacak. Gözler, önümüzdeki hafta yapılması planlanan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararlara çevrildi.

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 'Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.' diye konuşmuştu.

Normalleşme detayları
1 Haziran'a az bir süre kala normalleşmeye ilişkin çalışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre vakalarda düşüş sürdüğü takdirde; kafe ve restoranlar kişi sınırlamasıyla açılacak. İlk etapta açık alanlarda düğünlere daha sonra da kapalı düğün salonlarına izin verilecek. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası iki metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturulabilecek veya dolaşabilecek.

Recep Tayyip Erdoğan


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