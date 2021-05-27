Başkan Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na tazminat davası!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



Yapılan suç duyurusunda, CHP'li Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi karışıklığını bahane ederek CHP anteli bir kağıt üzerinden yaptığı açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Cumhutbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' şeklinde hakaret edildiği kaydedildi.



Suç duyurusunda "Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy olarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, Milletin iradesini yok saymaktır" denildi.



İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen manevi tazminat talepli suç duyurusunda, "Cumhurbaşkanı'na basın açıklaması ile hakaret ve milletin iradesini/oyunu yok saymak kamu vicdanlarını da rahatlatmak adına bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadeleri kullanıldı.



Bu kapsamda Canan Kaftancıoğlu'nun 500 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edildi.



