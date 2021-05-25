USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Annesinin kafasını satırla kesip tencereye koymuştu! Küçükçekmece'deki kan donduran vahşette yeni detay

Dün İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan kan donduran vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Annesinin kafasını satırla kestikten sonra tencereye koyan katil zanlısı Tuğçe S.'nin olaydan 3 gün önce annesinin para ve altınlarını zorla aldığı öğrenildi. Öte yandan son dakika gelişmesine göre annesinin kafasını kesip tencerede saklayan kadın adliyeye sevk edildi.

Yaşam / 25 Mayıs 2021 Salı 11:50
Annesinin kafasını satırla kesip tencereye koymuştu! Küçükçekmece'deki kan donduran vahşette yeni detay

Küçükçekmece'de acil tıp teknisyeni genç kadının annesini satırla öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Tuğçe S.'nin olaydan 3 gün önce annesinin altın ve paralarını zorla aldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşanmıştı. Yaşanan şok edici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde annesi Sevilay Palabıyık (59) ile tartıştı.

'TARTIŞMADAN SONRA KIZ, ANNENİN BİLEZİK VE TELEFONUNU ZORLA ALDI'

Tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çektiği ve onu ölümle tehdit etti. Tuğçe S'nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık'ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine korkan anne Sevilay Palabıyık, polise ve savcılığa şikayette bulundu. Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

'KOMŞUNUN İHBARI İLE CİNAYET ORTAYA ÇIKTI'

Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.'nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık'ın komşusuna 'bu kız beni öldürecek, bana duyarlı olun' dedi. Bunun üzerine Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu kapıyı çaldı. Kızı Tuğçe S., ise 'annem tatilde' dedi. Ancak şüpheleri artan komşu, ikinci sefer kapıyı çaldı ve şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

'BABANIN TELEFONDAN SESLENMESİYLE KAPIYI AÇTI'

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis kızın babası Sayit S., ile irtibata geçti. Sayit S.'nin kızına telefonda 'kapıyı aç' demesiyle Tuğçe S., kapıyı açtı. Yapılan kontrollerde banyoda anne Sevilay Palabıyık'ın yüz üstü yattığı ve 20 santimetre uzunluğundaki bıçak ve siyah renkli satır olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda kafa kısmının ise bir tencerenin içinde buzdolabının üstünde olduğu belirlendi.

'ANNEM ÖNCE BIÇAK ÇEKTİ, ELİNDEN ALIP OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Öte yandan Tuğçe S., ilk ifadesinde, annesiyle olay saati tartıştığını annesinin kendisine bıçak çektiğini, annesinin elindeki bıçağı alarak olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ndeki sorgusunun ardından Tuğçe S., Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement