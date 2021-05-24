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Türkiye için gurur günü! İlk kez bir NATO ülkesine SİHA ihracında imzalar atılıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den 24 adet SİHA satın alacaklarını duyurdu. Böylece Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak. Başkan Erdoğan bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. İnsansız hava aracının satışına ilişkin anlaşmanın, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:51
Türkiye için gurur günü! İlk kez bir NATO ülkesine SİHA ihracında imzalar atılıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın açıklamasına göre Baykar savunma şirketinin ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'lar önümüzdeki yıl teslim edilecek. Bayraktar TB2 SİHA'ları, Polonya'da tanksavar füzesi fırlatıcılarına eşlik edecek. Polonya aynı zamanda lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.

Blaszczak, devlet radyosuna yaptığı açıklamada TB2 SİHA'larının etkinliklerini savaşlarda kanıtladığını söyleyerek iki ülke arasında anlaşmanın yakında imzalanacağını aktardı. İnsansız hava aracının satışına ilişkin anlaşmanın, bu hafta Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor


Reuters'ın haberine göre Türk yetkililer Türkiye'nin dünyada İHA ve SİHA üreten dördüncü gücü haline dönüştüğünü aktarıyor. Yine Reuters'ın haberine göre Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA'larını Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya sattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında Suudi Arabistan'ın da SİHA satın almakla ilgilenen ülkelerden biri olduğunu aktarmıştı.


SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK TANIMLANIYOR

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.


Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.


ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile resmi yemekte bir araya gelecek.

PolonyaUkraynaAzerbaycanRecep Tayyip ErdoğanSuudi Arabistan


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