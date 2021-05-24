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Kripto paralarda sular durulmuyor!

Çin'in kripto paralarla aldığı kararlar tartışırken, Pekin'den bu kez kripto para madenciliğiyle ilgili haber geldi. Sabah Huobi Mall madencilik işlemlerini duyurmuştu. Şimdi iki şirketten daha karar geldi.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:29
Kripto paralarda sular durulmuyor!

HashCow ve BTC.TOP dahil olmak üzere kripto para madencileri, Pekin'in Bitcoin madenciliği ve ticareti üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmasının ardından Çin operasyonlarını durdurdu. Sabah da kripto para borsası Huobi'nin bir parçası olan Huobi Mall bugün kripto madenciliği hizmetlerini Çin'deki müşterileri için askıya aldığını ve ülke dışındaki faaliyetlere odaklanacağını açıklamıştı.

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Reuters'ın haberine göre Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini kapsayan yeni kararları Devlet Konseyi Komitesi'yle toplantı ardından cuma günü açıkladı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de kripto arzının yüzde 70'nin karşılandığı tahmin ediliyor.

BTC.TOP kurucusu Jiang Zhuoer, Weibo aracılığıyla yaptığı bir gönderide, madencilik işinin artık Çin anakarasına açık olmayacağını, HashCow ise müşterilere bir bildirimde bulunarak Çin'deki yeni işletmeleri askıya alacağını söyledi.

Huobi, Reuters'a yaptığı açıklamada, 'Huobi her zaman, her yetki alanının değişen politikalarına ve düzenlemelerine uymaya çalışır' dedi.

'KARBON HEDEFLERİNE TERS DÜŞÜYOR'

Kripto madencileri, Bitcoin gibi yeni basılan kripto para birimlerini üreten bir süreçte sanal para işlemlerini doğrulamak için giderek daha güçlü, özel olarak tasarlanmış bilgisayar ekipmanı veya teçhizatı kullanıyor.

Pekin merkezli Novem Arcae Technologies'in baş yatırım sorumlusu Chen Jiahe, 'Kripto madenciliği Çin'in karbon tarafsızlık hedeflerine ters düşüyor ve çok fazla enerji tüketiyor' dedi.

Nature Communications bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Çin'in kripto para madencilerinin yıllık enerji tüketiminin 2024'te yaklaşık 297 terawatt saatle zirve yapması bekleniyor. Bu rakam, 2016'da İtalya'nın tüm güç tüketiminden daha fazla.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2060 yılına kadar karbon nötr olacağını taahhüt etti.

İtalya


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