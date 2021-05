Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener çark etti!

Rize İkizdere'ye taş ocağı bahane edilerek düzenlenen eylemlere destek vermek için giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle Rizelilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.



Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:



"İYİ Parti aylık periyotlarda yükselen bir siyasi parti. Teveccüh artıyor. Teveccüh arttıkça bir yerlerden oy geliyor.



"SÖZLERİMİ ÇARPITTILAR"



Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. 25-30 kişi durduğu yerden bağırdı. Bunlar bize caydırıcılık unsuru olamaz.



"KÜFREDEN HERKESİ MAHKEMEYE VERECEĞİZ"



Ben Rize'de yaşayan her bir vatandaşa teşekkürlerimi sunuyorum. En ufak bir vatandaştan sorun yaşamadık. Küfreden herkesi mahkemeye vereceğiz."



MERAL AKŞENER'İN SKANDAL SÖZLERİ



Akşener, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.



RİZE'DE NE OLDU?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'yla kıyaslayan ve hakaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adeta dengesi bozuldu. Akşener, Rize İkizdere ziyaretinde vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaştı.



HDP İTTİFAK SORUSUNA HAKARET



Akşener'in ziyareti sırasında kendisine "hoşgeldiniz" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyalog kamuoyundan çok sert tepki aldı. Bir hanımefendi Millet İttifakı'nın ortağı HDP ile neden işbirliği yapıyorsunuz diye sorunca Akşener, soruyu soran vatandaşa "Bu nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp ayıp. Hadi orada hadi." diye karşılık verdi.



İP'LİLER ESNAFA SALDIRDI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile bir grup arasında yumruklu kavga yaşandı. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında sözlü tartışma başladı.



Tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı.