USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi!

43 ilde 5 bin kişiyle yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51 çıktı.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:27
AK Parti'nin masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi!

Muhalefet partileri, son dönemde düzenlenen algı operasyonlarını kullanarak yeniden erken seçim çağrıları yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı net. Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını defalarca söyledi.

Muhalefete yakın anket şirketleri de bu süreçte verilen görevi yerine getirdi. Yayınlanan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı adeta dibe çekildi.

Peki AK Parti'nin anketlerindeki durum ne.



Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıkladığı rakamları bugünkü köşesine taşıdı.

ERDOĞAN HİÇBİR ANKETTE YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMEDİ

Buna göre; AK Parti son olarak 43 ilde 5 bin kişiyşe yüz yüze anket yaptırdı. Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51 çıktı.

Şen, yaptırılan anketlerle ilgili 'Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan, yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor ve bütün rakipleri yüzde 50'nin altında kalıyor.' dedi.

Mustafa Şen, yapılan anketlerde AK Parti'nin oyunun ise yüzde 40 seviyesinde olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin gençlerden uzak kaldığına yönelik eleştirilerin de doğru olmadığı anketlere yansıdı.



X,Y,Z KUŞAKLARINDA AK PARTİ'NİN OY ORANI DAHA YÜKSEK

Mustafa Şen, X,Y,Z kuşaklarının parti tercihleriyle ilgili 'X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında Ak Parti'ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP'nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı (en genç seçmen grubu) söz konusu olduğunda Ak Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde.' ifadelerini kullandı.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement