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Hüseyin Yılmaz: O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı

Rize’de İYİ Parti Yakutiye İlçe Başkanı tarafından yumruklanan Rizeli esnaf, yaşananları anlattı: ‘Cumhurbaşkanı Akşener’ diye slogan atıp yumrukla saldırdılar. Bunların milliyetçi olmadıklarını herkes gördü. O yumruk sadece bana değil, tüm halkımıza atıldı

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:58
Hüseyin Yılmaz: O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında İYİ Partililer tarafından darp edilen esnaf, 'O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzeterek hakarette bulunan Akşener, bu konuşmasından 3 gün sonra yaptığı Rize ziyareti sırasında vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı. 'Cumhurbaşkanımıza katil diyeni burada istemiyoruz' diyen vatandaşların tepkisine İYİ Partili grup karşılık verince arbede çıkmıştı.

'SLOGAN ATIP YUMRUKLADILAR'
Olaylar sırasında İkizdere'de esnaf olan Hüseyin Yılmaz, bir grup İYİ Partili tarafından yumruklanarak darp edildi. Yılmaz, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı.

Yılmaz'a yumrukla saldıran kişinin İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin olduğu, ayrıca olayda İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel'in ise esnaf Yılmaz'a küfür ettiği tespit edildi. Esnaf Yılmaz, kendisine saldıran Güneyin ve Yangel hakkında suç duyurusunda bulundu.



Yaşananları anlatan esnaf Hüseyin Yılmaz şunları söyledi: 'Üç gün önce Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetip hakaret eden ve hemen sonrasında ilçemize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilçemizi ziyareti esnasında Erzurum'dan gelen partililer bir anda 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' diye slogan attılar.

O sırada biz de 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. İYİ Partililer bizi küfür ederek susturmaya başladılar. O anda tanımadığımız ve sonradan tespit edilen İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin isimli kişi bana bir anda yumruk atarak saldırdı.

Arkasında bulunan İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel ise küfür ve hakaret etti. O sırada polisler ve korumalar araya girerek beni onların elinden kurtardılar.'


'MİLLİYETÇİ OLMADIKLARINI GÖRDÜK'
Güneyin ve Yangel hakkında şikayette bulunduğunu belirten Yılmaz, 'Artık bundan sonra yargıya hesap verecekler. Bizim ilçemizi karıştırmaya, ikinci Gezi olaylarını yaşatmaya çalışıyorlar. Buna kimsenin gücü yetmez. Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve hemen sonrasında provokatör olarak ilçemize gelip burayı karıştırmak isteyenlere izin vermeyiz.


Onların milliyetçi olmadıklarını herkes gördü. O yumruk sadece bana atılmadı, tüm halkımıza, Türk milletine atıldı. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Hakkımı aramaya devam edeceğim' dedi.

Meral AkşenerHüseyin YılmazRecep Tayyip Erdoğan


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