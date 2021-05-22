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Dikkat! O havalimanı 30 gün uçuşa kapalı...

Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki ana pist, onarım çalışması nedeniyle 24 Mayıs'tan itibaren 30 gün süreyle uçuşlara kapatılacak. Sivil uçuşlar, Batman ve Mardin havalimanlarına yönlendirilecek.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:45
Dikkat! O havalimanı 30 gün uçuşa kapalı...

Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki ana pist için yoğun uçuşlar nedeniyle oluşan bozulmalara karşı onarım çalışması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 gün sürecek çalışmalar nedeniyle havalimanının uçuşlara kapatılacağı belirtilerek, "8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlanmıştır. Bu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirilecektir. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir" denildi.


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