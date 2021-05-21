USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

TikTok şovu adliyede bitti! İzmir’de silahlı çeteye operasyon!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tiktok üzerinden silahlı video görüntüleri paylaşarak çevreye korku salmaya çalışan çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. Operasyonda “Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçları işledikleri iddiasıyla 14 örgüt üyesi gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 15:30
TikTok şovu adliyede bitti! İzmir’de silahlı çeteye operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir çetenin sosyal medyayı da kullanarak Tiktok üzerinden silahlı video görüntüleri paylaşıp çevreye korku salmaya çalıştığı ve vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak illegal yollardan para kazanmaya amaçladıkları bilgisine ulaşan jandarma operasyon için düğmeye bastı.

"Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarını işlediklerini öne sürülen 15 suç örgütü üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt üyelerine ait adreslerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise ise 882 gram metamfetamin, 404 gram kubar esrar, 137 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm'lik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 168 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 1 çete üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement