Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında konuştu

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açılıyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir.



Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacaktır.



TAMAMLANDIĞINDA MARMARA BÖLGEMİZİ ÇEVRELEMİŞ OLACAĞIZ



Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecektir. Tamamlandığında Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır.



KANAL İSTANBUL DA GELİYOR



Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul projemiz de inşaAllah tarihe damgasını vuran bir eser olarak, ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır.



Şimdiden bu yolları kullanacak olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.



Biz hep eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine kadar getirdik.



SALDIRILAR VE SALGIN HİZMET SİYASETİMİZİ DURDURMADI



Gezi olayları ile başlayan saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışlarını, her biri ayrı güzelliğe sahip hastanelerimizin inşasını salgın döneminde gerçekleştirdik.



Kuzey Marmara Otoyolunun büyük bir kesimini yine bu dönemde hizmete açtık. Ülkemizi yeni anayasasına da inşaAllah Cumhur İttifakı ile birlikte ve tüm siyasi partilerle paylaşarak kavuşturacağız.



RAHATSIZ DA OLSALAR VAZGEÇMEYECEĞİZ



Türkiye'yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz. Tabi bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi uzun süre darbeler, vesayet, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngü içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadılar. Rahatsız da olasalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz.



BAŞARAMAYACAKLAR



Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacak daha çok işimiz var. Sağlık, adalet, enerji, okullarımız daha yapacağımız çok iş, atacağımız çok adım var.



Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Ülkemizin vakti ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Darbecilerden terör örgütlerine kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler.



Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Durmak yok yola devam. Salgın sonrasında kararlı adımlarımızı hızlandıracak, siyasi ve ekonomik kalkınmayı sürdürecek projeleri birer birer gerçekleştiriyoruz.



FİLİSTİN BİZİ BEKLİYOR



Filistin unutmayın bizi bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. Filistin topraklarının terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü Dışişleri Bakanım anlattı.



TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN NE OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ



Anlatacağız, susmayacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençler bu terör devletini çok iyi tanımanız, anlamanız lazım. Dünya bunu bekliyor. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.



İnşaAllah büyük ve güçlü Türkiye'nin güneşinin doğduğunu görmek bizlere nasip olacaktır.



Bu vesileyle rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Açılışını yaptığımız otoyolumuzun hayırlı olmasını diliyorum.



