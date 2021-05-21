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Afyonkarahisar’da yanan bebeği kucağında taşıyan sağlıkçı

Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, Afyonkarahisar’da üzerine sıcak su dökülen ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki bebeği, helikopter ambulansta Eskişehir'e kadar kucağında taşıdı.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 12:11
Afyonkarahisar’da yanan bebeği kucağında taşıyan sağlıkçı
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Afyonkarahisar'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine sıcak su dökülen 1 yaşındaki bebek, ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, yanık merkezinde tedavisinin devam etmesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

SIKI SIKI SARILDI

Helikopter ambulansa bindirilen minik bebeği kucağına alan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun fotoğrafı, gören herkesi duygulandırdı.

Kucağında kendini güvende hisseden ve acılarını unutup yolcuğu uyuyarak geçiren minik bebek ise ATT görevlisine sıkı sıkı sarıldı.




'HASTALARA DOKUNUN' DERSİ

Çocuk hem korkmasın hem de travma yaşamasın diye kedilerine okulda öğretildiği şekilde bebeği kucağına aldığını belirten Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, “Çocuğu biz kara ekiplerinden teslim alırken annesinin kucağındaydı. Çocuk ağlıyordu ve çok korkmuş vaziyetteydi. İkinci bir travma yaşatmamak için kendi kucağımda taşımak istedim inisiyatif alarak. Kendi çocuğum da olsa aynısını yaparım düşüncesiyle davrandım. Okullarda bize verilen ilk derste ‘hastalara dokun dersi' verilir. Hastalara fiziksel temasta bulun ki hastalar sana güvensin. Küçük çocuklarda da bu şekilde taşımayı ben yeğliyorum. Hem korkmasın hem travma yaşamasın hem de daha rahat bir pozisyonda nakli olsun diye bu şekilde taşımayı tercih ediyorum.” diye konuştu.

'BABA ŞEFKATİYLE TAŞIMAK İSTEDİM'

Bir baba şefkatiyle kendi çocunu nasıl taşırsa o şekilde hastaneye kadar bebeği taşıdığını aktaran Canko, “Baba şefkatiyle kendi çocuğum olsa nasıl taşırdım? Bunu düşünerek taşıdım. Çok yorulduğumuz ve çok zorlu bir bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Vatandaşlardan veya halkımızdan ize karşı gelen olumlu yorumlar bizi gerçekten mutlu ediyor, gerçekten mesleğime olan aşkımızı daha da arttırıyor. O bebeğimiz biran önce iyileşsin. Belki bizi tanımayacak bir daha görmeyecek ama iyi olsun o” dedi.


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